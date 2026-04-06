"1% 진실도 없다"…경선 앞둔 '정치 공작'

'진정인 주장' 뿐인 3억 의혹 해명

"법적 대응"…실체 없는 그림자 정면 승부

6월 지방선거를 앞두고 재선 도전에 나선 공영민 고흥군수가 '3억 원대 불법 정치자금 수수 의혹'에 휩싸이자, 이를 "경선을 앞둔 비열한 정치 공작"으로 규정하며 법적 대응에 나섰다.

'의혹'만 무성한 채 경찰 수사가 진행되는 상황에서 선거를 치러야 하는 공 군수 입장에서는 실체 없는 그림자와 싸워야 하는 불리한 시험대에 올랐다며 정면 승부를 예고했다.

지방선거를 앞두고 재선 도전에 나선 공영민 고흥군수가 '3억 원대 불법 정치자금 수수 의혹'에 휩싸이자, 이를 "경선을 앞둔 비열한 정치 공작"으로 규정하며 법적 대응에 나섰다. 김재승 기자 AD 원본보기 아이콘

논란은 경찰 수사가 진행 중인 2022년 지방선거 당시 3억 원 수수 의혹이 담긴 진정서가 접수되면서 불거졌다. 현재 수사가 진행 중이나, 이 모든 내용은 진정인의 일방적인 주장일 뿐 객관적인 사실로 확인된 바는 없다. 즉, 공 군수에게 제기된 의혹은 명확한 실체가 없는 주장 단계에 머물러 있다.

이에 공 군수는 지난 4일 자신의 SNS를 통해 해당 의혹을 '근거 없는 주장'으로 단언하며 강력히 부인했다.

그는 "보도된 금전 수수 의혹은 단 1%의 진실도 없는 명백한 허위사실"이라며, "경선을 앞둔 시점에 불거진 것은 나를 흠집 내어 선거 결과를 뒤집으려는 전형적인 정치적 음해이자 저열한 공작"이라고 비판했다.

공 군수는 자신을 겨냥한 이번 사안을 절대 묵과하지 않겠다며 법적 대응 방침을 분명히 했다. 그는 "허위사실 유포자와 그 배후 세력에 대해 명예훼손, 무고, 공직선거법 위반 등 가능한 모든 법적 조치를 시작하겠다"고 말했다. 이는 실체 없는 의혹 제기로 인한 피해를 더 감수하지 않겠다는 의지이자, 진실을 밝히기 위한 수단인 셈이다.

수사가 진행 중인 상황에서 불확실한 의혹이 제기된 채 경선을 치러야 하는 공 군수는 선거 기간 내내 의혹이라는 굴레와 싸워야 하는 불리함을 떠안게 됐다.

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공 군수는 "현명한 군민들을 믿고 최선을 다하겠다"며 "이 불공정한 싸움 속에서도 군민들의 판단을 믿고 정면 돌파하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



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