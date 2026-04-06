KB운용, 'RISE 미국AI전력인프라액티브' ETF 7일 상장

미국 데이터센터 전력수요↑

전력인프라 슈퍼사이클 도래

KB자산운용은 7일 'RISE 미국AI전력인프라액티브' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 6일 밝혔다.

KB운용에 따르면 RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF는 구조적 성장 국면에 진입한 미국 전력 인프라 기업에 선별 투자한다. 인공지능(AI) 확산에 따라 빅테크 기업들은 안정적인 전력 확보를 위해 자체 발전 설비를 발 빠르게 구축하고 전력 인프라 투자 확대에 나서고 있다. 데이터센터 전력 공급 안정성을 확보할 목적으로 원자력, 연료전지, 재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 전력 솔루션 도입도 늘어나는 추세다.

이 상품은 AI 전력 인프라 산업을 ▲에너지 생산·송전·배전 ▲데이터센터 내 인프라 ▲전력 효율화 및 에너지 저장 등 세 가지 세부 테마로 구분하고, 산업 변화와 정책 환경을 고려해 투자 비중을 탄력적으로 조정하는 액티브 전략을 활용한다.

비교지수는 미국 AI 전력 인프라 관련 20개 종목으로 구성한 'Solactive US AI Electricity Infrastructure Index'다. 주요 투자 종목은 블룸에너지(Bloom Energy), 루멘텀(Lumentum), GE버노바(GE Vernova), 이튼(Eaton) 등이다.

AD

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 산업 확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 전력 인프라 투자가 새로운 슈퍼사이클에 진입하고 있다"며 "RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF는 데이터센터 밸류체인 전반에 투자하는 상품으로, 특히 데이터 센터 내 발전과 광학 기반 솔루션 등 새롭게 도입되는 기술 기업들에 투자해 구조적인 성장 기회를 포착할 수 있다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>