"군민과 함께한 시간 가장 빛나"…정계 은퇴 수순

"후배들에게 길 내어줄 때"…지역정가 세대교체 신호

기자 금품 제공 의혹·도박 행위 등 구설도 잇따라

강필구 영광군의원. 영광군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군에서 35년간 의정활동을 이어온 강필구 군의원이 6일 10선 도전을 접고 이번 '6·3지방선거 불출마'를 선언했다.

강 의원은 이날 입장문을 통해 "깊은 고민 끝에 사퇴를 결심하고 이번 지방선거에는 출마하지 않기로 했다"며 "군민 여러분의 신뢰와 응원이 있었기에 오늘의 제가 있었다"고 밝혔다.

그는 "35년이라는 긴 시간 동안 한결같이 지지해주신 모든 분께 송구하고 감사드린다"며 "군민과 함께 걸어온 날들은 제 인생에서 가장 값지고 빛나는 시간이었다"고 했다.

불출마 배경에 대해선 '세대교체' 필요성을 언급했다.

강 의원은 "이제 한 걸음 물러나 후배들에게 길을 내어주는 것이 저에게 주어진 마지막 소임이라 생각한다"며 "정치인의 삶에서 늘 긴장의 끈을 놓지 못했던 지난날을 뒤로하고, 이제는 가족과 군민과 함께하는 삶을 살겠다"고 했다.

끝으로 "이번 불출마 선언은 끝이 아니라 또 다른 시작이다"며 "앞으로도 영광을 사랑하는 한 사람으로서 군민 곁에 있겠다"고 밝혔다.

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한편 강 의원은 지역 기자에게 금품을 제공했다는 의혹으로 최근 선관위 조사를 받아 구설에 올랐다. 또 일부 언론에서 강 의원이 과거 도박을 한 영상을 공개해 논란을 사기도 했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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