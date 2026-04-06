조달청 혁신제품 시범구매·경남도

공영도매시장 시설현대화 공모 선정



경남 창원특례시 농업기술센터는 내서농산물도매시장의 화재안전관리 수준을 획기적으로 개선하기 위해 AI 기반 화재경보 시스템 도입과 노후 소방시설 현대화 사업을 동시에 추진한다.

시는 조달청 혁신제품 시범 구매사업에 선정돼 실화재 판별지능을 갖춘 다중센싱 디지털 화재 경보장치 설치사업을 본격적으로 추진한다. 해당 사업은 4월 조달청과 공급업체 간 계약 체결을 완료했다. 총사업비 3200만원 중 제품 구매비 1600만원은 조달청이 지원하고, 설치비 1600만 원은 창원시가 부담하는 방식으로 진행된다.

이번에 도입되는 혁신제품은 불꽃에서 감지되는 다양한 신호를 복합적으로 분석해 실제 화재 여부를 판단하는 AI 기반 지능형 감지 기술을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해 기존 감지기의 잦은 오작동으로 인한 경보 오류를 최소화하고, 반복적인 오경보로 발생하는 안전불감증 문제를 근본적으로 해소할 것으로 기대된다.

또한, 시는 경상남도 공영도매시장 시설현대화사업 공모에도 선정돼 총사업비 1억6000만원으로 노후 소방시설을 개선한다. 주요 사업내용으로는 메인 R형 수신기와 비상 방송설비 교체를 중점으로 추진할 예정이다.

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강종순 농업기술센터 소장은 "AI 기반 지능형 화재 감지 시스템 도입과 노후 소방시설 현대화를 병행 추진함으로써, 보다 정밀하고 신뢰성 높은 화재 대응체계를 구축할 예정이다"며 "앞으로도 시민과 이용객이 안심할 수 있는 안전한 도매시장 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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