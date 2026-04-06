후보 등록 마치고 표심 공략 본격화

경찰, 도지사 집무실 전격 압수수색

7일 법원 가처분 심리…두 후보 촉각

8일~10일, 당원·일반국민 여론조사

안호영(왼쪽부터), 이원택 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오는 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 전북특별자치도지사 경선이 안호영(완주·진안·무주) 의원과 이원택(군산·김제·부안을) 의원의 2파전으로 압축됐다. 경선까지 사흘밖에 남지 않은 상황에서, '현금 살포' 의혹으로 전격 제명된 김관영 현 도지사의 행보가 경선의 최대 변수로 떠올랐다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 6일 오전 9시 20분부터 약 2시간 30분에 걸쳐 김 지사의 집무실과 비서실, 차량 등을 압수 수색을 했다.

김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 도내 기초의원과 지방선거 출마예정자, 공무원 등 20명에게 현금을 건넨 혐의를 받고 있다. 민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회의를 열어 만장일치로 김 지사를 제명했다.

이에 불복한 김 지사는 이튿날 서울남부지법에 '제명처분 효력정지 가처분 신청'을 냈으며, 법원은 오는 7일 심리를 진행할 예정이다. 경선 시작 하루 전인 7일 법원이 가처분을 인용할 경우 경선 일정 자체에도 영향을 미칠 수 있어 민주당 전북 경선은 예측 불허의 상황으로 흘러갈 수 있다.

이런 격랑 속에서도 안호영·이원택 예비후보는 지난 4일 당내 경선 후보 등록을 마치고 본격적인 표심 공략에 나섰다.

안 의원은 "도민과 당원 동지의 지지와 성원으로 반드시 승리해 이재명 대통령과 새로운 전북을 만들겠다"고 밝혔다. 용인 반도체 클러스터 전북 배치, 현대차 9조원 투자, 새만금 개발 등을 대표 공약으로 내걸었다.

안 의원은 "전북의 방향을 결정하는 것은 네거티브 정치가 아니라 도민의 선택"이라며 "저는 이재명·김관영과 팀을 이뤄 전북의 길을 열겠다"고 말했다.

이 의원은 기초의원부터 전주시·전라북도·청와대·국회에 이르는 폭넓은 행정 경험을 내세우며 "무거운 책임감과 막중한 사명감을 통감하며 당이 정한 경선 절차에 정정당당하게 임하겠다"며 "도민들이 일상에서 피부로 느낄 수 있는 변화를 만들겠다"고 강조했다.

이 의원은 또한 "이재명 정부의 성과를 전북에 뿌리내리는 것이 최우선 과제이다"며 "지역 내 갈등과 충돌로 인한 막대한 사회적 비용을 낮추고 도민 모두의 집단 지성을 하나로 모아내는 통합 도지사가 되겠다"고 밝혔다.

경선의 향방을 가를 최대 변수는 여전히 김관영 지사다. 제명으로 후보 자격을 잃었지만, 도지사로서 쌓아온 조직력과 지지층이 건재한 만큼, 그가 어느 후보의 손을 들어주느냐에 따라 판세가 뒤바뀔 수 있다는 관측이 지배적이다.

현재까지 안 의원은 김 지사와의 연대 흐름을 이어가는 분위기이다. 반면 이 의원은 독자 노선을 유지하면서도 상황을 예의주시하고 있는 모양새다.

다만 양측 모두 김 지사 지지층의 반발이 자신들에게 향하는 상황을 가장 우려하고 있다.

4년 전 송하진 전 지사가 컷오프될 당시에도 경쟁 주자들이 배후세력으로 꼽히며 역풍을 맞은 전례가 있기 때문이다.

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한편 민주당 전북도지사 경선은 오는 8일부터 10일까지 사흘간 권리당원 투표 50%와 국민여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행된다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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