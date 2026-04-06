"韓, 작년 USB·CD 등 통한 악성코드 위협 919만건 발견"

"국내 사용자 중 30.9%가 노출"

지난해 한국에서 USB, CD 등 이동식 매체를 통한 사이버 위협이 900만건 넘게 발견된 것으로 드러났다.

6일 글로벌 사이버보안 기업 카스퍼스키는 '2025년 한국 내 사이버 위협 현황' 보고서를 통해 "지난해 한국 내 카스퍼스키 시큐리티 네트워크(KSN) 참여자 컴퓨터에서 919만4755건의 로컬 위협이 탐지됐다"고 밝혔다. 국내 사용자 중 30.9%가 노출된 것으로, 전 세계 기준 노출 상위 75위에 해당한다고 전했다.

USB, CD, DVD 등 이동식 매체를 통해 전파되는 로컬 위협은 인터넷이 연결되지 않은 오프라인 환경에서도 악성코드가 확산될 수 있다는 특징이 있다. 로컬 위협에 대응하기 위해서는 방화벽, 안티 루트킷, 이동식 장치 제어 기능을 갖춘 다층 보안 체계가 필요하다.

보고서는 지난해 한국에서 웹 브라우저를 활용한 공격도 650만9471건이 탐지됐다고 밝혔다. 국내 사용자 중 17.5%가 위협에 노출됐다고 했다. 사이버 공격자들은 브라우저나 플러그인의 취약점을 악용해 감염된 웹사이트에 방문하는 것만으로 악성코드가 설치되는 '드라이브 바이 다운로드' 방식을 주로 사용한다.

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이효은 카스퍼스키 한국지사장은 "한국은 고도로 디지털화된 환경을 기반으로 다양한 유형의 사이버 위협이 지속적으로 관측되고 있다"며 "웹 기반 공격과 이동식 매체를 통한 로컬 위협이 모두 존재하는 만큼 다양한 공격에도 신속하고 완벽하게 대응할 수 있는 다층 보안 전략이 중요하다"고 강조했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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