교육부(교육부장관 최교진)와 한국장학재단(이사장 박창달)은 2026학년도 복권기금 꿈사다리 우수 장학생 3000명을 신규 선발한다고 6일 밝혔다.

복권기금 꿈사다리 우수 장학금은 우수한 저소득층 초중고생을 선발하여 대학 졸업 시까지 계속 지원하는 장학금으로, 성장 동기부여를 위한 1대1상담(멘토링), 진로 역량 개발을 위한 상담(진로 컨설팅), 심리지원 및 고민상담 등 마음건강 프로그램을 병행하는 등 여러 방면에서 장학생들의 성장을 지원하고 있다.

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특히, 올해는 학교별 추천 인원을 증원해 우수 초·중·고생의 수혜기회를 확대했으며, 취약 계층인 아동양육시설 학생에 대한 지원 확대를 위해 학교에 우선 추천하도록 권고할 예정이다.

한국장학재단은 6일부터 30일까지 장학금 신청 접수를 받으며, 신규 장학생은 학교 추천, 서류심사, 심층평가 등 엄정한 심사를 통해 7월 중 선발될 예정이다.

장학금을 희망하는 학생은 학교의 추천을 받아 30일까지 한국장학재단 홈페이지에서 신청해야 한다.

장학생에게는 학업장려금(학제별 15∼45만원)을 카드 포인트 형식으로 매월 지급하며, 초등학교 5학년이 신규 장학생으로 선발될 경우 대학 졸업 시까지 총 4590만원의 장학금을 지원받게 된다.

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한국장학재단 박창달 이사장은 "어려운 환경에서도 꿈을 찾는 학생들이 자신의 가능성을 실현할 수 있도록 복권기금 꿈사다리 우수 장학금이 그 디딤돌이 되겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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