진병영 군수 참석 업무협약… 투명성 제고 기대

경남 함양군은 6일 오전 11시 군수실에서 지방보조금의 투명한 집행과 체계적인 관리를 위해 새마을금고 및 신협과 '지방보조금 전용계좌 개설' 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 진병영 함양군수를 비롯해 함양군 새마을금고 김철규 이사장, 함양신용협동조합 이영재 이사장이 참석했다.

함양군, 지방보조금 전용계좌 확대 운영 업무협약 체결 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 기존 농협 및 경남은행에 한정되어 있던 보조금 전용계좌 개설 금융기관에 새마을금고와 신협을 추가 지정함으로써, 보조사업자의 금융기관 선택권을 확대하고 이용 불편을 해소하기 위해 마련됐다.

특히 지역 기반 금융기관의 참여를 통해 지역경제 활성화와 상생 협력 기반을 강화하는 데에도 의미가 있다.

전용계좌 금리는 연 0.7%로 기존 금융기관과 동일하게 적용되며, 협약에 참여한 금융기관은 보조금 전용계좌의 안정적 운영과 편의성 제고를 위해 적극적으로 협력하기로 했다.

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군 관계자는 "이번 협약을 통해 보조사업자의 편의성을 높이고 지역 금융기관과의 협력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 지방보조금의 투명성과 효율성을 높이기 위한 정책을 지속해서 추진해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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