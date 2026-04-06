TXT 멤버 수빈, 여행 도중 바가지요금 피해

"바가지요금? 국가 이미지에 광범위한 피해"

인기 아이돌 그룹 멤버가 필리핀 여행 도중 택시 바가지요금 피해를 본 사실이 뒤늦게 알려지며 논란이 일고 있다.

지난 1일 투모로우바이투게더(TXT) 공식 유튜브 채널에는 멤버 수빈이 최근 친구와 함께 필리핀 세부로 여행을 떠난 모습이 담긴 브이로그 영상이 올라왔다.

영상에 따르면 당시 막탄 세부 국제공항에서 숙소로 이동하기 위해 택시를 찾던 수빈은 미리 해당 구간의 적정 요금이 약 300페소(약 7500원)임을 확인했다.

투모로우바이투게더(TXT) 멤버 수빈. TXT 공식 유튜브 채널 AD 원본보기 아이콘

그러나 택시 기사는 탑승 전 500페소(약 1만2500원)를 요구하더니 출발 후에는 돌연 기름값이 비싸다는 핑계를 대며 요금을 1000페소(약 2만 5000원)로 올려 불렀다. 수빈 측의 항의 끝에 결국 500페소를 내기로 합의했으나, 목적지에 도착하자 기사는 재차 1000페소를 요구한 것으로 전해졌다.

수빈은 영상에서 "사실 500페소도 비싸게 준건데 여기서 1000페소를 불렀다"며 "택시 내리기 전에 또 1000페소를 내라고 해서 500페소 낸다고 강하게 말하고 나왔다"고 말했다.

영상이 공개된 후 필리핀 누리꾼들의 사과 댓글이 이어졌다. 현지 팬들은 수빈의 영상에 "진심으로 사과한다", "외국인을 향한 사기가 당연하게 여겨져선 안 된다", "미안하다" 등의 댓글을 달았다.

논란이 확산하자 필리핀 당국도 즉각 대응에 나섰다. 마닐라 불레틴 등 현지 언론에 따르면 필리핀 교통부 산하 육상교통가맹규제위원회(LTFRB)는 지난 3일 해당 택시 기사에게 30일간의 예방적 영업정지 처분을 내리고, 차량 번호판과 운전면허증을 즉시 반납할 것을 명령했다.

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LTFRB 측은 성명을 내고 "기본적인 규정을 노골적으로 무시하는 행위는 공공 서비스의 신뢰를 무너뜨리고 국가 이미지에 광범위한 피해를 준다"고 비판했다. LTFRB 측은 이번 조사 결과에 따라 택시 기사에 대한 형사처벌 및 차량 압류 조치까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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