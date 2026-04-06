교과 연계 성과물 25점 전시…사용자 경험과 생성형 AI 기술의 결합

K-Eyewear 어워드 수상작 포함, 산업 연계 교육 성과로 현장 주목

계명대학교 미술대학 산업디자인과가 지난 1일부터 3일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 개최된 '2026 대구국제안경전(DIOPS)'에 참가해 생성형 AI 기술을 접목한 차세대 아이웨어 디자인을 선보였다.

이번 전시에서 계명대는 산업디자인과 재학생 및 졸업생들의 작품 25점을 공개했다.

계명대 산업디자인과는 2026 대구국제안경전(DIOPS)에 참여해 작품 25점을 선보였다. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

전시된 작품들은 정규 교과과정인 '아이웨어디자인' 수업의 결과물로, 사용자 경험(UX) 중심의 문제 정의와 생성형 AI를 활용한 창의적 형태 발상이 결합된 것이 특징이다.

특히 기존 안경 디자인의 틀을 깨는 실험적 시도와 기능적 설계가 돋보였다는 평가를 받았다.

출품작 중에는 대외적으로 디자인 경쟁력을 인정받은 작품들도 포함됐다.

'2025 K-Eyewear 디자인어워드'에서 한국디자인진흥원장상을 수상한 박지혁(26) 씨의 'CLIP(클립)'은 일상적인 클립의 형상을 안경 프레임에 조형적으로 녹여내 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

박지혁 씨는 "공들여 작업한 수상작을 국제적인 전시 무대에서 대중에게 선보일 수 있어 매우 뜻깊다"며, "아이디어를 실제 결과물로 구체화하는 과정을 통해 실무 역량을 키울 수 있었다"고 말했다.

계명대학교는 이번 전시를 통해 지역 전략 산업인 안광학 분야와 대학 교육의 밀접한 연계를 증명했다.

김윤희 미술대학 학장은 "우리 대학 학생들이 국제 전시 무대에서 지역 산업의 핵심 분야인 안경디자인 결과물을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "이번 전시가 학생들의 성장과 함께 안경 산업과 연계된 일자리 창출과 창업 기회를 확장하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

석재혁 산업디자인과 학과장은 "이번 박람회 출품은 학생들에게 실무 중심의 디자인 경험을 제공한 자리였다"며 "생성형 AI를 활용한 형상 구현과 사용자 경험 중심의 기능적 아이디어 발굴을 통해 안경 산업에 새로운 가능성을 확인했다"고 말했다.

한편, 대구국제안경전(DIOPS)은 국내외 안광학 기업과 디자이너들이 집결하는 글로벌 비즈니스 플랫폼이다.

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계명대 산업디자인과는 이번 참가를 통해 단순한 작품 전시를 넘어, 미래 안경 산업의 디자인 방향성과 대학의 혁신적인 교육 모델을 동시에 제시했다는 호평을 받았다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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