이상봉 실크 작품 기증… 전시 볼거리 대폭 확대

의류·스카프 등 다수 작품 기증… 관광객 유입 기대

경남 진주시가 세계적인 패션 거장 이상봉 디자이너에게서 실크 작품을 기증받으며, 진주 실크박물관의 전시 경쟁력을 한층 강화했다.

진주시는 진주 실크박물관에서 이상봉 패션 디자이너의 실크 작품 기증식을 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 기증은 세계 무대에서 검증된 전문 디자이너의 작품을 도입함으로써 박물관의 전시 수준을 한층 높이고, 관람객들에게 더욱 풍성한 볼거리를 제공하기 위해 추진됐다.

진주실크박물관, 이상봉 디자이너 실크 작품 기증 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 기증식에는 조규일 진주시장을 비롯한 실크 업계 관계자들이 참석했으며, 이상봉 디자이너가 직접 디자인하고 제작한 실크 의류를 포함해 넥타이와 스카프 등 예술적 가치가 높은 다수의 작품이 기증돼 눈길을 끌었다.

이상봉 디자이너는 한글을 현대적 패션으로 승화시켜 세계적인 주목을 받아온 한국의 대표적인 디자이너로, 한글뿐만 아니라 단청, 태극기 등 한국 전통의 상징을 구조적 기법과 접목해 전통과 현대를 아우르는 독창적인 패션 세계를 구축해 왔다.

이상봉 디자이너는 기증 소감으로 "실크는 한국적인 아름다움을 표현하기에 가장 매력적인 소재"라며, "이번 기증으로 진주 시민과 관광객들이 실크의 예술적 가치를 더욱 가까이서 경험하길 바란다"라고 전했다.

진주시는 기증받은 작품들을 박물관의 주요 전시 콘텐츠로 활용해 시민들에게 공개할 예정이다.

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시 관계자는 "이번 기증은 지역 실크 산업과 문화 콘텐츠를 융합하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 진주 실크의 가치를 알리기 위한 다양한 전시와 프로그램을 지속해서 발굴해 나가겠다"라고 강조했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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