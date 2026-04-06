홍태용 경남 김해시장(왼쪽)과 원종하 김해인재양성재단 초대 대표이사가 임명장을 함께 들고 기념사진을 찍고 있다. 김해시 제공 AD 원본보기 아이콘

경남 김해시가 김해인재양성재단 초대 대표이사에 원종하 인제대학교 경영학과 교수가 임명됐다.

6일 시는 원 초대 대표이사를 2000년부터 26년간 인제대 교수로 재직하며 학문적 깊이와 실무 감각을 두루 갖춘 경영·교육·지역 분야 전문가라고 소개했다.

그는 앞서 대표이사 추천위원회와 이사회 의결, 지난 3월 30일 시의회 인사청문회를 거쳐 최종 임명됐다.

김해인재양성재단은 대학과 도시의 경계를 허물고, 도시 전체를 교육과 산업 혁신의 현장으로 활용하는 '김해 올 시티 캠퍼스' 전략의 거점 역할을 맡는다.

이를 통해 '지역 인재 양성 - 취업 - 정주'로 이어지는 선순환 구조 구축에 모든 역량을 집중할 계획이다.

특히 올해는 인제대 글로컬대학30 사업 3차 연도를 맞아 ▲현장 중심 지역 산업 맞춤형 실무 인재 양성 ▲글로컬대학 사업 기반 지역혁신 프로그램 추진 ▲인재 양성 공간 운영 등 지·산·학 협력의 성과를 시민들이 실제 체감할 수 있는 사업을 강화한다.

원 대표이사는 "이제는 강단을 넘어 현장에서 김해를 섬기는 마음으로 일하겠다"며 "재단은 단순한 기관이 아니라 김해의 미래를 결정짓는 핵심 투자임을 성과로 증명하겠다"라고 말했다.

이어 "김해를 교육이 경쟁력이 되는 도시이자 아시아를 대표하는 교육혁신 인재 도시로 만들기 위해 책임감을 갖고 헌신하겠다"고 덧붙였다.

재단 대표이사 임기는 1년 단위로 연임할 수 있다.

AD

시 관계자는 "지자체는 대학의 성장을 지켜보는 관찰자가 아니라, 대학과 함께 미래를 설계하는 주체"라며 "재단 출범은 중앙정부에서 지역이 주도하는 교육 체계로 전환되는 흐름에 대응한 중요한 전환점으로, 지자체가 대학의 위기를 극복하고 지역 산업과 교육을 어떻게 연계해야 하는지, 하나의 표준 모델을 제시하게 될 것"이라고 강조했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>