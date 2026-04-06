광주 북구청 전경. 광주 북구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 북구가 야외 활동이 급증하는 봄철을 맞아 지역 최대 놀이시설인 패밀리랜드의 특별 안전 점검에 나선다.

6일 북구에 따르면 이번 점검은 상춘객들이 늘어나는 행락철을 대비해 노후화된 놀이기구를 정밀 진단함으로써 안전사고를 선제적으로 예방하기 위해 마련됐다.

특히 지난 1991년 개장해 30년 넘게 운영 중인 패밀리랜드의 특성을 고려해, 놀이기구의 마모나 부식 등 세밀한 위험 요소를 집중적으로 살필 계획이다. 점검 대상은 씽씽보트, 스타워즈, 빅팬듈럼, 청룡열차 등 이용객이 많은 놀이기구 10여 종이다.

북구는 건축·소방·전기·기계 등 4개 분야 전문가와 담당 공무원 등 7명으로 구성된 민·관 합동 점검반을 편성했다. 이들은 설비 기준 적합 여부와 전반적인 안전 관리 상태를 종합적으로 확인하며, 70여 개의 세부 점검 항목에 따라 위험도를 정밀 평가한다.

점검 결과 미흡한 사항이 발견될 경우 사안의 경중에 따라 즉각 시정 조치를 내리거나 개선 요구, 심각할 경우 운행 중지 등 강력한 행정 조치를 취할 방침이다.

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북구 관계자는 "가족 단위 방문객이 몰리는 시기인 만큼 놀이시설의 안전 관리는 그 무엇보다 중요하다"며 "철저한 사전 점검과 지속적인 관리를 통해 주민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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