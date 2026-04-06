광주 1월 출생아 704명…4년 만에 최고치

전년 대비 14.7% 증가…전국 평균 웃돌아

혼인 548건 증가…출산 증가 흐름 주목

‘광주아이키움 2.0’ 2909억 규모 추진

광주지역 1월 출생아 수가 4년 만에 가장 높은 수준을 기록하고 혼인 건수도 함께 늘었다. 광주시는 생애주기별 돌봄 정책 효과가 지표로 나타나고 있다고 보고 출산·양육 지원 정책을 이어간다.

광주시는 국가데이터처가 발표한 '2026년 1월 인구동향'을 분석한 결과, 올해 1월 광주지역 출생아 수는 704명으로 전년 같은 달 614명보다 14.7%(90명) 증가했다고 6일 밝혔다.

이는 최근 4년간 1월 기준 최고치로, 전국 평균 증가율 11.7%보다 높은 수준이다.

혼인 건수도 늘었다. 올해 1월 광주지역 혼인 건수는 548건으로 전년 같은 달 514건보다 6.6%(34건) 증가했다.

광주시는 이번 지표 개선이 일시적 현상에 그치지 않고 장기적인 반등 흐름으로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 결혼 이후 일정한 시차를 두고 출산으로 이어지는 인구 구조 특성을 고려할 때 정책 효과가 본격적으로 나타나고 있다는 설명이다.

광주시는 결혼, 임신, 출산, 육아, 돌봄, 일·생활 균형으로 이어지는 생애주기별 6단계 돌봄체계를 구축해 지원 정책을 운영하고 있다. '아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어'를 중심으로 양육 초기 부담 완화 정책도 단계적으로 확대해왔다.

주요 지원사업은 출생가정축하상생카드, 첫만남이용권, 부모급여, 아동수당, 다태아출산축하금 등 현금성 지원과 공공심야어린이병원·달빛어린이병원 운영, 난임부부 지원, 영구적 불임 예상 생식세포 동결·보전 지원 등 의료 지원을 포함한다. 또 손자녀가족돌봄, 아이돌봄서비스, 삼삼오오 이웃돌봄, 입원아동돌봄 등 돌봄 지원과 임신부·한부모가족 가사지원서비스, 육아휴직 대체인력 근로자 지원 등 일·생활 균형 지원도 함께 추진하고 있다.

광주시는 올해 12개 부서 협업을 통해 총 2,909억원 규모의 '광주아이키움 2.0'을 추진하고 있다. 52개 과제를 중심으로 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성에 속도를 낼 계획이다.

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최경화 여성가족국장은 "이번 지표 반등은 광주의 돌봄 정책이 시민들의 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다는 희망적인 증거"라며 "혼인과 출생 증가 흐름이 이어지도록 빈틈없는 출산·양육 지원정책을 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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