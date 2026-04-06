정책금융기관 협의회 1호 금융 지원

민관 협력 통한 지방 주도 성장 효과 기대

한국산업은행을 비롯한 6개 정책금융기관이 현대차그룹의 새만금 프로젝트 금융 지원에 나선다. 현대차그룹이 전북 새만금 지역에 AI 데이터센터, 수소, 로봇 분야를 중심으로 총 8조9000억원 규모 투자 계획을 내놓자, 정책금융기관 협의회가 이를 1호 협력 사업으로 선정해 지원에 착수했다.

6일 산업은행에 따르면 이날 본점에서 정책금융기관 협의회는 이억원 금융위원장, 박상진 산업은행 회장, 장민영 IBK기업은행장, 황기연 한국수출입은행장, 강승준 신용보증기금 이사장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석한 가운데 현대차그룹 새만금 프로젝트 금융지원·협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 프로젝트는 3월 출범한 정책금융기관 협의회의 첫 협력 사업이다. 협의회에는 산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금, 수출입은행, 한국무역보험공사, 기술보증기금 등 6개 기관이 참여하고 있다. 이들 기관은 공동 사업 발굴과 추진을 통해 정책금융의 시너지를 높이기 위해 협의체를 꾸렸다.

정책금융기관들은 이번 사업이 국가 미래전략산업 생태계 활성화와 지방 주도 성장의 대표 사례가 될 수 있다고 보고 있다. 이에 따라 각 기관이 보유한 금융 기능과 전문성을 결집해 최적의 지원 방안을 공동으로 모색할 계획이다.

이번 사업은 정책금융기관 협의회의 7대 핵심사업 가운데 생산적 금융 지원 확대 및 민간금융 선도 분야의 세부 추진과제인 기업-정책금융기관 금융협력을 통한 첨단전략산업 성장거점 구축 지원건으로 추진된다. 단순한 자금 공급을 넘어 첨단산업 투자와 지역 성장 기반 조성을 함께 겨냥한 사업이라는 의미다.

이억원 금융위원장은 이날 참석해 “정책금융기관과 산업계가 하나로 결합해 한국의 미래 성장 지도를 새롭게 그려 나가는 새 출발”이라고 했다. 그는 현대차그룹의 새만금 프로젝트가 피지컬 AI와 재생에너지 등 미래 첨단산업 경쟁에서 주도권을 마련하고, 지방에 새로운 일자리를 대규모로 창출하는 계기가 될 것이라고 강조했다. 그러면서 “에너지 설비와 같이 투자 규모가 큰 사업은 단기적 상황에도 불구하고 자금 공급이 지속되는 것이 중요하다”며 “대출과 투자 등을 유기적으로 연계한 종합적 금융지원책이 마련돼야 한다”고 말했다.

박상진 산업은행 회장은 "이번 협약은 우리 기업의 혁신적인 투자와 정부의 적극적 지원, 정책금융기관의 역량을 유기적으로 결합하는 출발점"이라며 "기업의 혁신성장과 지역 주도 성장을 뒷받침하고 대한민국 미래 성장동력 확충으로 이어지는 마중물이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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현대차그룹은 앞서 지난 2월 새만금 지역에 AI 데이터센터, 수소, 로봇 등 미래산업 분야에 총 8조9000억원을 투자하는 계획을 발표했다. 정책금융기관들은 이 프로젝트가 현대차그룹의 미래 성장동력 확보는 물론, 국가 미래전략산업 거점 구축과 지역 균형발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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