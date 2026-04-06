김부겸과 원팀…메가시티 출범 공약

"과거 버리고 미래 향한 결단을" 호소

민주당 간판으로 '경북 벽 깨기' 소명 강조

오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 6일 "김부겸 대구시장 후보와 강력한 원팀이 돼 정치적 계산으로 멈춰버린 경북·대구 행정통합 논의에 다시 불을 붙이겠다"고 밝혔다.

오 예비후보는 이날 국회에서 기자회견을 통해 "질서 있는 통합을 통해 20조 원 규모의 예산과 강력한 지방분권 권한을 확보하겠다"며 "메가시티 '대구·경북 경제 공동체'를 책임지고 출범시키겠다"고 말했다.

그는 "이제 정당의 색깔보다 '지역의 생존'이 먼저"라며 "통합과정을 우리 도민들과 함께 하겠다. 왜 반대하는지 직접 듣겠다"고 말했다.

오 예비후보는 이번 선거와 관련해 경북의 결심을 촉구했다. 그는 "뜨겁던 용광로의 불꽃은 식어가고, 자식들은 일자리를 찾아 고향을 다 떠나간다. 정치는 고여서 썩어 문드러졌다"며 "선거 때마다 특정 정당의 깃발만 보고 찍어줬던 결과"라고 했다. 오 예비후보는 "지금까지 국민의힘을 아껴 오신 마음, 저는 너무나도 잘 알고 있다"면서도 "대한민국을 위해, 과거를 버리고 미래를 향한 결단을 내려주시길 간절히 호소드린다"고 했다.

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그는 "사람들은 민주당 간판으로 경북에서는 승산이 없다고 했지만 저는 그 벽을 깨는 것이 소명이라 믿었다"며 "5%에서 시작해 34%까지, 도민 여러분과 함께 허물어온 벽은 이제 무너지고 있다"고 밝혔다. 이어 "이 숫자는 단순한 기록이 아니라, 우리 경북이 간절히 변화를 열망하고 있다는 증거"라며 "이번 도지사 선거, 반드시 그 변화의 시작을 만들겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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