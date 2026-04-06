청렴 다트 체험… 청탁금지법 이해↑

국가를 위해 헌신한 이들을 예우하는 보훈 행정의 핵심은 바로 '투명성'이다.

부산지방보훈청이 직원들의 청렴 의식을 높이기 위한 이색 프로그램을 운영하며 공직문화 개선에 나섰다.

부산지방보훈청이 ‘청렴 ALL DAY' 청렴다트 던지기를 진행하고 있다. 부산지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

부산지방보훈청(청장 이남일)은 6일 직원 대상 '4월 청렴 ALL DAY 행사'를 실시했다고 전했다.

이 행사는 청탁금지법과 공무원 행동강령에 대한 이해도를 높이고, 공직자로서의 올바른 자세를 되새기기 위해 마련됐다. 특히 직원들이 참여한 '청렴 다트 던지기' 프로그램은 게임 요소를 접목해 관련 규정을 자연스럽게 익힐 수 있도록 구성됐다.

행사에 참여한 직원들은 체험형 프로그램을 통해 청렴의 중요성을 다시 한번 인식하고, 공정하고 투명한 업무 수행에 대한 의지를 다지는 시간을 가졌다.

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부산지방보훈청 관계자는 "다양한 참여형 프로그램을 통해 청렴문화 확산과 적극행정 실천에 앞장서겠다"며 "신뢰받는 공직사회 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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