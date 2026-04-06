식목일 맞아 150명 참여 식수 행사

어촌 소득원·해양관광 콘텐츠로 육성

한국관광공사가 제주 비양도에 올리브나무를 심으며 기후위기 대응과 어촌 지역활성화를 결합한 해양관광 모델 구축에 나섰다.

한국관광공사는 제주시 비양도에서 '올리브 나무 식수 행사'를 열고 지속가능한 해양관광 콘텐츠 조성 사업을 본격화했다고 밝혔다. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

5일 한국관광공사는 제주시 비양도에서 '올리브 나무 식수 행사'를 열고 지속가능한 해양관광 콘텐츠 조성 사업을 본격화했다고 밝혔다.

최근 제주에서는 기후온난화 영향으로 감귤 대체작물로 지중해성 기후작물인 올리브가 주목받고 있다. 비양도는 지난해 11월 제주 올리브농장과 업무협약을 맺고 마을 유휴부지에 올리브 묘목 30그루를 시범 식재했다.

이후 해풍과 염분이 섞인 토양, 일조량 등 섬 환경에서의 생육 가능성을 점검하는 기후적응성 테스트를 거쳐 올해부터 '비양도 올리브섬 조성사업'에 착수했다.

이날 행사에는 기존 비양도 생태교육 프로그램 참가 학생과 학부모 등 150여 명이 참여했다. 참가자들은 올리브나무 식수와 함께 올리브잎 비누 만들기 체험, 해안가 플로깅 활동도 진행했다.

비양리마을회는 올리브 재배와 관광상품화를 지역의 새로운 소득원으로 기대하고 있다. 고성민 비양리장은 "비양도 주민 60여 명은 대부분 어업에 종사하고 있는데, 기후변화에 따른 해양생태계 훼손으로 생업이 위태로운 상황"이라며 "올리브를 관광 상품화하면 주민 일자리와 소득 창출에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

공사와 비양도는 2025년 '해양관광 콘텐츠 발굴 및 판촉을 위한 업무협약'을 맺고 비양도의 생태자원을 관광자원으로 활용하는 사업을 추진해왔다. 공사에 따르면 지난해 비양도 입도객은 전년보다 28.8% 증가한 23만1562명을 기록했다.

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이영근 한국관광공사 제주지사장은 "비양도는 관광이 지역문제 해결에 기여할 수 있음을 보여주는 사례"라며 "올해는 올리브를 주제로 지역특산물 활용, 미식축제, 러닝대회 등 다양한 행사를 선보이며 지속가능한 해양관광 콘텐츠를 적극 발굴하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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