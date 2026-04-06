고위험 산모 차량 긴급 에스코트

실시간 추적·광역 공조로 골든타임 사수

퇴근길 극심한 차량 정체 속에서 경찰의 신속한 에스코트와 관할을 넘는 공조가 위급한 산모와 태아의 생명을 지켜냈다. 실시간 위치 추적과 선제적 순찰차 배치, 타지역 경찰과의 유기적 연계가 맞물리며 응급 이송의 골든타임을 확보한 것이다.

경북경찰 퇴근길 정체 뚫은 경찰 에스코트 고위험 산모·태아 골든타임 지켰다부제목 AD 원본보기 아이콘

경북경찰청에 따르면 지난 2일 저녁 경주의 한 파출소로 다급한 112 신고가 접수됐다. 신고자는 "지금 아내가 위험하다. 울산 방향으로 가고 있는데 아이가 곧 나올 것 같다. 구급차를 기다릴 수 없다. 제발 도와달라"고 호소했다.

당시 차 안에는 고위험 산모가 타고 있었고 상태는 급격히 악화하고 있었다. 산모는 평소 다니던 대학병원으로 이송돼야 했지만, 퇴근 시간대 도로 정체가 극심해 신속한 병원 도착이 쉽지 않은 상황이었다.

신고를 접수한 경찰은 곧바로 위급 상황으로 판단하고 긴급 대응에 돌입했다. 신고자의 휴대전화 실시간 위치를 추적해 이동 경로를 파악한 뒤 예상 구간에 순찰차를 선 배치했고, 약 2분 만에 신고 차량과 합류했다.

이후 순찰차는 경광등과 사이렌을 울리며 차량 앞을 선도했고, 진행 방향의 차량 흐름을 신속히 정리하며 정체된 도로 사이로 긴급 이 송로를 확보했다. 분초를 다투는 상황에서 현장 경찰의 기민한 판단과 실행력이 빛을 발한 순간이었다.

특히 경주에서 울산으로 이어지는 구간에서는 관할을 넘는 공조 체계가 결정적인 역할을 했다. 경주경찰서는 울산 북부경찰서에 즉시 상황을 전파하고 연계 지점을 설정해 에스코트가 중단되지 않도록 조치했다. 이에 따라 경주경찰서 순찰차에서 울산 북부경찰서 순찰차로 지원이 자연스럽게 이어지며 단 한 차례의 지체 없이 병원까지 이동할 수 있었다.

그 결과 산모는 골든타임 내 병원에 무사히 도착했고, 의료진의 신속한 조치로 산모와 태아 모두 건강을 지킬 수 있었다. 신고자인 남편은 "당시 아내는 맥박도 떨어지고 상황이 매우 위급했는데 경찰의 도움으로 빠르게 병원에 도착할 수 있었다"며 "덕분에 아이도 건강하게 태어났다. 진심으로 감사드린다"고 전했다.

경찰 관계자는 "지령 요원의 신속한 판단과 현장 경찰관들의 유기적인 협력 덕분에 소중한 생명을 구할 수 있었다"며 "앞으로도 신속하고 효율적인 긴급 대응으로 국민의 생명과 안전을 지켜나가겠다"고 밝혔다.

이어 "무엇보다 자발적으로 길을 터준 시민들의 협조가 결정적 역할을 했다"며 "이번 사례는 경찰과 시민이 함께 만든 소중한 결과"라고 강조했다.

AD

이번 사례는 단순한 교통 지원을 넘어 현장 대응 능력, 광역 공조 체계, 시민 협조가 맞물릴 때 공공안전이 얼마나 실질적인 힘을 발휘할 수 있는지를 보여준 상징적 장면으로 읽힌다. 도로 위 몇 분의 신속한 결단이 결국 두 생명을 지켜낸 셈이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>