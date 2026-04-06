“군정은 실험 아닌 실전… 검증된 리더 필요”

현직 성과론 앞세워 정면 돌파

이승화 산청군수가 재선을 향한 출사표를 던지며 선거전에 강력한 승부수를 띄웠다.

이 군수는 6일 산청읍 시장 앞에서 출마 선언을 통해 "산청은 결코 연습장이 아니다"며 "검증된 뚝심과 성과로 산청 전성시대를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.

이승화 군수가 6일 산청읍 시장 앞에서 출마 선언을 하고 있다 AD 원본보기 아이콘

◆ "군정은 실험 아니다"…초보 리더론 정면 비판

이 군수는 출마 선언에서 경쟁 구도를 분명히 하며 강도 높은 메시지를 던졌다. 그는 "군정은 수천억 원의 예산과 군민의 삶이 걸린 현장"이라며 "이제 와서 지리와 민심을 익히는 초보자에게 맡길 수 없다"고 직격했다.

이어 "위기에서 결단하고 결과로 책임지는 검증된 리더만이 산청을 이끌 수 있다"며 '즉시 전력감'임을 전면에 내세웠다.

◆ 3대 비전 제시…"중단 없는 대도약 완수"

이 군수는 재선 비전으로 ▲농업 ▲관광 ▲복지·교육 3대 축을 제시하며 "이미 시작된 변화를 끝까지 완성하겠다"고 강조했다. 농업은 '돈이 되는 산업'으로 체질을 바꾸고, 관광은 체류형 구조로 전환해 지역경제를 견인하며, 복지·교육은 전 세대를 아우르는 생활 밀착형 체계로 고도화하겠다는 구상이다.

그는 "지금은 방향을 바꿀 때가 아니라 속도를 더 낼 때"라며 "연속성 없는 군정은 곧 후퇴"라고 못 박았다.

◆ "성과로 증명"…현직 프리미엄 전면 부각

이 군수는 민선 8기 성과를 강하게 부각했다. 상하수도 국·도비 2095억원 확보, 농업 예산 도내 1위, 농어촌버스 전면 무료화, 산청 엑스포 흥행 등 굵직한 성과를 열거하며 "말이 아닌 결과로 증명했다"고 밝혔다.

이어 "이제 막 뿌리내린 사업들을 중단 없이 완성할 사람은 오직 이승화뿐"이라며 연속성의 당위성을 거듭 강조했다.

◆ 경선 자신감…"압도적 승리로 필승 카드 입증"

국민의힘 경선을 앞둔 자신감도 숨기지 않았다. 이 군수는 "7대 1 경쟁을 뚫고 승리했던 저력이 있다"며 "이번 3자 구도 역시 압도적 지지로 끝내겠다"고 밝혔다.

오는 13~14일 진행되는 경선에서 당원과 군민의 결집을 통해 '필승 카드'임을 재확인하겠다는 전략이다.

◆ "산청의 방패막이"…강한 책임 정치 강조

이 군수는 "고향을 지키는 일에 물러섬은 없다"며 "산청의 자존심을 지키는 가장 강한 방패막이가 되겠다"고 강조했다. 이어 "어르신에게는 안정, 청년에게는 기회, 아이들에게는 자부심을 주는 군정을 완성하겠다"며 "끝까지 책임지는 리더십으로 산청의 전성시대를 반드시 현실로 만들겠다"고 밝혔다.

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이번 출마 선언으로 산청군수 선거는 '성과로 검증된 현직 수성론'과 '새 인물 교체론'이 정면충돌하는 강한 대결 구도로 전개될 전망이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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