"인도적 지원 검토는 중동 지역 상황 개선 목적서 다뤄져"

호르무즈 韓선박 문제, '자유로운 항행 보장' 원칙 하에 협의

청와대는 6일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄돼 한국 국적 선박들의 항행이 제한을 받고 있는 가운데 구호품 제공과 선박 통과를 연계하는 방안은 검토한 바 없다고 밝혔다.

청와대 관계자는 일각에서 제기된 "구호품 제공과 선박 통과를 연계하는 방안은 검토된 바 없다"고 밝혔다. 이 관계자는 "인도적 지원에 대한 검토는 중동 지역의 인도적 상황을 개선하기 위한 목적에서 다루어지고 있다"고 설명했다.

이 관계자는 "정부는 국제규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 모든 선박에 대한 자유로운 항행과 안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 한다는 입장"이라고 설명했다. 그러면서 "이러한 입장 아래 관련국들과 소통·협력하고 있다"고 덧붙였다.

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이번 설명은 정부가 중동 인도적 지원 문제와 호르무즈 해협 통항 문제를 별개의 사안으로 보고 있다는 점을 재확인한 것으로 풀이된다. 청와대와 정부는 자유로운 항행 보장과 에너지 공급망 안정이라는 원칙 아래 외교적 협의를 이어가겠다는 방침이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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