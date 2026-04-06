대구 동구청은 4월부터 9월까지 '2026년 안심습지 생태 탐방 프로그램'을 운영한다.

이 프로그램은 어린이들이 도심속 생태 자산인 안심습지에서 자연과 교감하며, 탄소중립에 대한 이해를 높이기 위해 기획됐다. 단순 관람이 아닌 전문 생태 해설가가 함께하는 체험형 교육으로 인기가 높다.

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올해는 △개미굴을 관찰하고 개미가 씨앗을 옮겨 식물이 군락을 이룬 현장 찾기 △지렁이를 찾아보고 지렁이가 토양에 미치는 역할 알아보기 △안심습지 서식 조류를 관찰하고 물 새피리 불어보기 등 오감만족 생태놀이로 구성됐다.

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김태운 동구청장 권한대행은 "이번 프로그램을 통해 아이들이 자연을 사랑하는 마음을 키우고 탄소중립 실천에 앞장서는 건강한 구민으로 성장하기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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