건조물침입 혐의로 불구속 기소

지난해 1월 윤석열 전 대통령 구속 직후 서울서부지법 청사에 난입해 난동을 벌인 가담자들에 대해 징역형의 집행유예가 선고됐다.

지난해 1월20일 서울 마포구 서울서부지법에 전날 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 구속된 후 지지자들이 청사를 습격해 떨어진 현판이 방치돼 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

서울서부지법 형사6단독 김진성 판사는 건조물침입 혐의로 불구속 기소된 최모씨(24)·김모씨(28)·최모씨(44)·홍모씨(45)에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 160시간을 명령했다고 6일 밝혔다.

이들은 지난해 1월19일 윤 전 대통령 구속 직후 서울서부지법 청사에 무단으로 들어가 소란을 일으킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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김 판사는 "피고인들이 범행을 자백했고 증거를 인정하고 있는 점 등을 고려했다"고 말했다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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