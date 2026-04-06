준비상황 점검·매주 현장 대책회의…대응력 강화

전남 여수시는 지난 3일, 2026여수세계섬박람회 개막을 150여 일 앞두고 준비체계를 본격 가동하고 분야별 추진상황 점검과 개선방안 마련을 위해 시 간부 공무원과 2026여수세계섬박람회조직위원회가 함께하는 대책 회의를 열었다고 6일 밝혔다.


이날 회의에서는 ▲유엔기후변화협약 기후주간 홍보관 운영 ▲섬 박람회 기간 중 14차례 입항 예정인 국제 크루즈를 활용한 외국인 관광객 유치 ▲행사장 내 생활폐기물 처리 대책 등 주요 현안을 공유하고 협력을 통해 보완해 나가기로 했다.

2026여수세계섬박람회 개막을 150여 일 앞두고 준비체계를 본격 가동하고 분야별 추진상황 점검과 개선방안 마련을 위해 시 간부공무원과 2026여수세계섬박람회조직위원회가 함께하는 대책회의를 열었다. 여수시 제공

2026여수세계섬박람회 개막을 150여 일 앞두고 준비체계를 본격 가동하고 분야별 추진상황 점검과 개선방안 마련을 위해 시 간부공무원과 2026여수세계섬박람회조직위원회가 함께하는 대책회의를 열었다. 여수시 제공

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이와 함께 해안가 쓰레기 및 방치 폐선 정비 등 도시환경 개선과 관람객 편의시설 확충에도 속도를 내 '청정 해양관광도시 여수' 이미지 제고에도 힘을 모으기로 했다.

정현구 여수시장 권한대행은 "시민들이 섬 박람회 준비상황을 쉽게 알 수 있도록 분야별 진행 상황을 지속적으로 공개하자"며, "지금부터는 섬 박람회 성공 개최를 위한 신뢰와 기대감 형성에 집중해야 할 시점"이라고 강조했다.

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여수시는 앞으로도 섬박람회조직위원회와 긴밀한 협력을 바탕으로 추진상황을 수시로 점검하고, 미비점을 신속히 보완해 시민과 방문객 모두가 만족할 수 있는 섬 박람회 개최에 총력을 기울일 방침이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
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