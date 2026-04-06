통합 경선 경쟁 후보 정책 포용 강조

인사·예산·산업 배치 탕평 원칙 제시

“결선 선택이 광주·전남 미래 결정”

김영록 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 결선 후보가 강기정·신정훈·이개호 후보와의 연대를 강조하며 통합과 포용의 리더십을 앞세워 결선 승리를 다짐했다.

김 후보는 6일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "통합의 제안자 김영록, 통합의 추진자 강기정, 통합의 입법자 신정훈, 세 사람이 대통합의 완성을 위해 함께 여정을 시작하겠다"고 이같이 밝혔다.

김영록 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 결선 후보가 6일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 결선 투표에 임하는 입장과 통합특별시 운영 구상을 밝히고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

김 후보는 이어 "이번 통합시장 선거에 함께 뛴 강기정, 신정훈, 이개호 후보 등은 어려운 통합의 강을 건너온 동지들"이라며 "이들 후보의 정책을 포용하고 녹여서 특별시 발전에 활용하겠다"고 말했다.

통합특별시 운영 방향에 대해서는 탕평과 균형을 핵심 원칙으로 제시했다. 그는 "통합특별시를 운영하면서 인사와 예산, 지역 발전, 산업 배치 등에 대해 탕평과 균형을 제1의 원칙으로 삼겠다"며 "반드시 승리해 특별시민 모두를 위한 통합특별시, 특별시장이 되겠다"고 강조했다.

또 결선 투표의 의미를 언급하며 유권자 선택의 중요성을 부각했다. 김 후보는 "통합특별시에 대한 기대와 희망을 막중한 책임감으로 가슴에 새기고 결선에 임하겠다"며 "김영록의 쓸모를 특별시민께서 직접 결정해 주길 바란다"고 말했다.

이어 "통합특별시 출범은 광주와 전남, 대도약의 기회다"라며 "결선 투표에서 남은 한 번의 선택이 광주와 전남의 10년, 20년을 결정한다"고 밝혔다.

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김 후보는 끝으로 "우리 모두 미래를 위해 결연한 마음으로 전진할 것"이라며 "통합과 포용의 리더십으로 우리 특별시의 문제를 풀겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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