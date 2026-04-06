오영훈 지사 예비후보 등록 따른 후속 조치

선거 중립·민생 현안 흔들림 없는 추진 당부

오영훈 제주도지사가 제9회 전국동시지방선거 예비후보자로 등록함에 따라 3일부터 박천수 행정부지사가 도지사 권한을 대행하는 체제로 공식 전환했다. 제주특별자치도 제공. AD 원본보기 아이콘

제주특별자치도는 오영훈 제주도지사가 제9회 전국동시지방선거 예비후보자로 등록함에 따라 3일부터 박천수 행정부지사가 도지사 권한을 대행하는 체제로 공식 전환하고, 박 권한대행 주재 긴급 간부회의를 통해 공직자들의 정치적 중립 준수와 공직기강 확립은 물론 도민 생활과 직결된 민생 현안의 차질 없는 이행을 강조하며 도정 안정화에 나섰다.

제주도는 이날 오전 오 지사가 예비후보 등록을 마침에 따라 '지방자치법' 제124조 제2항에 의거, 선거일까지 박천수 행정부지사가 도지사 권한을 대행한다고 밝혔다. 박 권한대행은 법령과 조례가 정하는 바에 따라 도지사 사무를 총괄하며, 행정 공백 최소화에 주력할 방침이다.

박 권한대행은 도청 삼다홀에서 열린 긴급 간부회의에서 "권한대행 체제라는 엄중한 시기인 만큼 도민들이 불안을 느끼지 않도록 모든 공직자가 중심을 잡아야 한다"고 강조했다. 특히 선거 시기 공직자의 언행이 도정 신뢰와 직결됨을 언급하며 철저한 복무 관리와 정치적 중립 의무 준수를 강력히 주문했다.

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아울러 민생 경제와 주요 현안 사업의 연속성 확보도 거듭 당부했다. 박 권한대행은 "도정이 멈추거나 현안 대응이 늦어져서는 안 된다"며 "실·국장 중심으로 책임 있는 행정 대응체계를 유지하고, 법정 선거사무 지원과 민생 안정에 모든 행정 역량을 집중해 달라"고 덧붙였다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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