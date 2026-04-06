경기 부천시는 저출생 위기 극복을 위해 민관이 협력하는 '2026년 온(溫)마을 출생축하금 지원사업'을 시행한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 심곡1동의 특화사업을 지난해 부천 전역으로 확대해 추진 중인 민관 협력 모델이다. 부천제일새마을금고는 축하금을 지원하고, 시는 사업 홍보 등 행정 지원을 맡는다.

지원 금액은 최대 10만원으로, 대상자가 부천제일새마을금고에서 입출금 통장과 출자금 통장을 개설하면 각각 5만원씩 나누어 지급한다. 재원은 해당 금고의 지역사회 공헌 사업비로 운영된다.

온마을 출생축하 통장지원사업 안내 QR코드. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 올해 부천시에 출생신고를 한 신생아와 입양아의 부모이며, 거주지별 지정된 부천제일새마을금고 지점을 방문해 접수하면 된다. 부천제일새마을금고는 전용 카카오톡 채널을 운영해 시민이 사업 정보를 쉽게 확인하고 문의할 수 있도록 했다.

또 기존에는 구비 서류가 복잡한 신생아 명의 통장을 개설해야 했으나, 올해부터는 부모 명의 계좌 개설이 가능해지면서 절차도 간소화됐다.

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부천시 관계자는 "이번 사업은 지역 금융기관과 협력해 추진하는 부천형 인구 정책이자 지역 상생 모델"이라며 "아이의 탄생을 함께 축하하는 분위기 조성과 출산 가정의 경제적 부담 완화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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