노을공원서 가족 참여형 활동

임직원 가족 40여명 참여

에쓰오일이 식목일을 맞아 도심 숲 조성에 나서며 친환경 사회공헌 활동을 이어갔다.

에쓰오일 직원 가족들이 식목일을 맞이해 4일 마포구 노을공원에서 나무심기 봉사활동을 하고 있다. 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

에쓰오일은 환경재단과 함께 서울 마포구 노을공원에서 임직원 가족 40여 명이 참여한 나무심기 봉사활동을 진행했다고 4일 밝혔다.

이번 활동은 에쓰오일이 도심 숲 조성에 기여하기 위해 2024년부터 매년 식목의 달에 실시하고 있는 사회공헌 프로그램이다.

이날 참가자들은 노을공원 내 식재 구역으로 이동해 도토리 시드뱅크 만들기와 나무 식재 활동을 진행했다. 도토리 시드뱅크는 영양분이 풍부한 흙 속에 도토리를 넣어 심는 방식으로, 열매가 한곳에서 잘 자라도록 돕는 활동이다.

또한 참가자들은 상수리나무 등 묘목 200여 그루를 직접 심으며 지역사회 환경 개선의 중요성을 체험했다.

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에쓰오일 관계자는 "직접 나무를 식재하며 환경 보호 활동에 참여할 수 있어 의미 있는 시간이었다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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