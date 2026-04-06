6억5000만유로 투입해 설비 확충

2027년 순수전기차 전용 거점 전환

BMW 그룹이 독일 뮌헨 공장의 대규모 현대화 작업을 마치고 차세대 순수전기 세단 생산에 박차를 가한다.



BMW 뮌헨 공장, 더 뉴 BMW i3 양산 개시. BMW그룹 AD 원본보기 아이콘

BMW 그룹은 뮌헨 공장의 현대화 작업을 완료하고 오는 8월부터 노이어 클라쎄(Neue Klasse) 라인업의 두 번째 모델인 '더 뉴 BMW i3' 양산을 시작한다고 6일 밝혔다. 이번 작업은 차세대 전기차 생산 거점 확보를 위해 지난 4년간 진행됐다.



BMW 그룹은 공장 부지의 3분의1 면적에 새로운 차체 및 조립 공장, 물류 공간을 조성했다. 효율성과 디지털화에 초점을 맞춘 새로운 생산 구조를 도입해 유연한 운영 환경을 갖췄다.



밀란 네델코비치 BMW 그룹 경영이사회 생산 담당은 "BMW iFACTORY 개념을 활용해 생산 전반에 적용할 일관된 전략 체계를 고안했다"며 "향후 전 세계 공장에서의 생산을 위한 기반을 마련하고 기술, 디지털화, 인공지능(AI) 분야에 대규모 투자를 진행했다"고 밝혔다.



BMW 그룹은 뮌헨 공장을 전기차 생산 거점으로 전환하기 위해 약 6억5000만유로를 투자하고 있다. 2027년부터는 뮌헨 공장에서 순수전기차만 생산해 효율성을 극대화할 계획이다. 현재는 실제 양산과 동일한 조건에서 전체 시스템을 점검하는 최종 단계인 양산 전 단계 차량을 생산 중이다.



새로운 차체 공장은 버추얼 트윈 기술을 활용해 시스템을 구현했으며 로봇 자동화율은 약 98%에 달한다. 도장 공장에서는 AI 지원 시스템이 카메라를 통해 표면의 미세한 편차를 감지하고 즉시 수정하는 자동화 공정을 도입했다. 물류 부문은 매일 약 250만개 부품을 운반하며 이 중 70%를 조립 워크스테이션으로 직접 전달해 동선을 단축했다.



또한 공장 내 시트 제조 시설을 갖춰 직서열 생산 방식으로 조립 라인에 부품을 공급한다. 배터리와 모터는 '현지 생산·현지 공급' 전략에 따라 조달한다. 6세대 고전압 배터리는 바이에른주 조립 공장에서, 전기모터는 오스트리아 슈타이어 공장에서 각각 공급받는다.

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최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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