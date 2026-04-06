NH투자증권, 연금 카카오 채널 추가 이벤트 실시

NH투자증권 연금 카카오 채널 추가 시 이모티콘 선착순 제공

NH투자증권은 'NH투자증권 연금' 카카오 채널 서비스 확대를 기념해 선착순 무료 이모티콘 증정 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 'NH투자증권 연금' 카카오 채널을 추가하면 자동으로 이모티콘을 받을 수 있으며, 이모티콘은 '연,금 커플'의 직장 생활과 일상을 친근하게 담아내 실생활에서 다양하게 활용할 수 있도록 제작됐다. 이모티콘은 5만명 한정으로 선착순 다운로드가 가능하며, 4월 6일 오후 2시부터 이모티콘 소진 시까지 다운로드받을 수 있다.

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NH투자증권 관계자는 "연금은 장기적이고 지속적인 관리가 핵심인 만큼, 연금 고객에게 익숙한 카카오톡을 통해 상시적으로 소통하고 관리할 수 있는 체계를 구축하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객 접점을 지속적으로 확대하고, 차별화된 콘텐츠를 통해 고객의 안정적인 연금 자산 관리를 지원하는 든든한 파트너가 되겠다"고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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