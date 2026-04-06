장충단로 위 공중 보행교 설치…내년 착공 목표

서울 중구(구청장 김길성)가 추진 중인 '장충단로 녹지연결로 및 등산로 조성사업'이 지난달 26일 서울시 제2차 지방재정투자심사를 조건부 통과했다고 6일 밝혔다. 구는 서울시와 함께 예산 확보와 설계를 거쳐 내년 착공을 목표로 사업을 추진한다.

녹지연결로 조감도. 중구 제공.

녹지연결로 조감도. 중구 제공.

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이 사업은 4차선 도로인 장충단로 위를 가로지르는 공중 보행교(폭 8m·길이 60m)를 설치하고, 양쪽에 남산자락숲길과 남산둘레길로 이어지는 데크 산책로(총 590m·폭 2~4m)를 조성하는 것이 핵심이다.


남산자락숲길은 무학봉근린공원에서 반얀트리 호텔까지 이어지는 5.14km의 무장애 친화 숲길로, 2024년 12월 개통 이후 지난해에만 약 71만명이 찾았다. 이용객의 약 57%가 남산으로 이동하는 것으로 분석됐지만, 이들은 장충단로로 내려와 횡단보도를 건너야 하는 불편을 감수해야 했다. 주민들은 2년 연속 신년인사회에서 녹지연결로 조성을 건의하는 등 꾸준히 설치를 요청해 왔다.

중구는 지난해 3월부터 타당성 조사 용역, 유동인구 분석, 주민 의견 수렴 등을 거쳐 사업을 구체화했다. 서울시와 함께 산림청, 반얀트리 호텔 앤 리조트 등 토지 소유자와 긴밀히 협의한 끝에 세 차례 도전 만에 심사를 통과했다.


녹지연결로가 완성되면 남산자락숲길에서 남산둘레길까지 끊김 없이 이어져 단절됐던 남산 녹지축이 복원된다. 구는 관광·산책 동선 확장으로 장충단길·DDP·약수시장·힙당동 등 주변 상권 활성화에도 긍정적인 파급 효과가 있을 것으로 기대한다.

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김길성 중구청장은 "이번 투자심사 통과는 사업의 필요성과 타당성을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "서울시와 협력해 남산과 남산자락 숲길을 보다 많은 분이 편리하게 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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