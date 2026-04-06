장충단로 위 공중 보행교 설치…내년 착공 목표

서울 중구(구청장 김길성)가 추진 중인 '장충단로 녹지연결로 및 등산로 조성사업'이 지난달 26일 서울시 제2차 지방재정투자심사를 조건부 통과했다고 6일 밝혔다. 구는 서울시와 함께 예산 확보와 설계를 거쳐 내년 착공을 목표로 사업을 추진한다.

녹지연결로 조감도. 중구 제공. AD 원본보기 아이콘

이 사업은 4차선 도로인 장충단로 위를 가로지르는 공중 보행교(폭 8m·길이 60m)를 설치하고, 양쪽에 남산자락숲길과 남산둘레길로 이어지는 데크 산책로(총 590m·폭 2~4m)를 조성하는 것이 핵심이다.

남산자락숲길은 무학봉근린공원에서 반얀트리 호텔까지 이어지는 5.14km의 무장애 친화 숲길로, 2024년 12월 개통 이후 지난해에만 약 71만명이 찾았다. 이용객의 약 57%가 남산으로 이동하는 것으로 분석됐지만, 이들은 장충단로로 내려와 횡단보도를 건너야 하는 불편을 감수해야 했다. 주민들은 2년 연속 신년인사회에서 녹지연결로 조성을 건의하는 등 꾸준히 설치를 요청해 왔다.

중구는 지난해 3월부터 타당성 조사 용역, 유동인구 분석, 주민 의견 수렴 등을 거쳐 사업을 구체화했다. 서울시와 함께 산림청, 반얀트리 호텔 앤 리조트 등 토지 소유자와 긴밀히 협의한 끝에 세 차례 도전 만에 심사를 통과했다.

녹지연결로가 완성되면 남산자락숲길에서 남산둘레길까지 끊김 없이 이어져 단절됐던 남산 녹지축이 복원된다. 구는 관광·산책 동선 확장으로 장충단길·DDP·약수시장·힙당동 등 주변 상권 활성화에도 긍정적인 파급 효과가 있을 것으로 기대한다.

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김길성 중구청장은 "이번 투자심사 통과는 사업의 필요성과 타당성을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "서울시와 협력해 남산과 남산자락 숲길을 보다 많은 분이 편리하게 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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