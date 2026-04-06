제4회 서울예술상 대상 수상작으로 현대무용단체 춤판야무의 '누수'가 선정됐다.

서울문화재단은 5일 여의도 KBS홀에서 열린 시상식에서 연극, 음악, 전통, 시각, 다원 등 각 장르 최우수상 수상작들 중 누수를 최종 대상작으로 선정했다고 6일 밝혔다. 춤판야무에는 대상 상금 2000만원이 수여됐다.

심사위원단은 "각 장르 최우수상 작품 모두 완성도와 성취가 높았다"며 "동시대성, 담론적 확장성, 예술적 방향성 측면에서 가장 높은 평가를 받은 누수를 대상으로 최종 선정했다"고 밝혔다.

서울문화재단이 주최하는 제4회 서울예술상 시상식에서 대상을 받은 ‘누수(춤판야무)'의 출연진이 기념 사진을 찍고 있다. 서울문화재단 AD 원본보기 아이콘

춤판야무 단원들이 제4회 서울예술상 시상식에서 대상 수상작 ‘누수’를 시연하고 있다. 서울문화재단 원본보기 아이콘

누수는 물이 샌다는 일상적 현상을 빈곤과 소진, 빈부 격차라는 동시대의 문제의식으로 확장한 작품이다. 종이컵, 도배지, 테이프 등 일상의 사물을 무용수의 몸과 결합해 사회적 현실을 상징적으로 드러낸다. 심사위원단은 "몸과 오브제, 공간의 관계를 통해 보이지 않는 것을 드러내며 무용이 나아갈 하나의 방향성을 제시한 기념비적인 작품"이라고 평가했다.

춤판야무는 "삶을 '몸'으로 이야기하다 보니, 오늘 이 자리까지 올 수 있었다"며 "앞으로도 춤을 매개체로 답답해보이지 않은 예술을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.

수상작 9편으로 구성된 갈라 공연으로 꾸민 이날 시상식에는 예술인과 일반 관객 포함 총 1300여 명이 참석했다.

서울예술상은 서울문화재단이 2023년 제정했. 올해에는 공공 지원 없이 자생적으로 발표된 우수작을 조명하는 '스팍 포커스상'과 오랜 시간 순수예술의 현장을 지켜온 예술인의 공로를 기리는 '특별 공로상'이 처음 제정됐다. 첫 특별 공로상은 연극배우 박정자가 수상했다.

'포르쉐 프런티어상' 수상작 중 재발표 지원작에는 시각 장르 김세은의 '타면 나타나는 굴'이 선정됐다. 회화를 중심으로 설치와 공간을 결합하며 매체의 확장 가능성을 탐구한 이 전시는 총 2000만 원의 재발표 비용을 지원받는다. 새로운 시도와 발전가능성이 돋보이는 유망 예술인의 작품을 선정하는 포르쉐 프런티어상에는 포르쉐코리아의 후원으로 장르별 6개 작품이 선정된다.

송형종 서울문화재단 대표이사가 5일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제4회 서울예술상에서 축하인사를 전하고 있다. 서울문화재단 원본보기 아이콘

서울문화재단은 서울예술정보포털 스파크(SPAC)와 연계해 수상작뿐 아니라 후보작으로 지명된 작품까지 함께 공개해 우수 창작작품의 확산과 관객 접점 확대를 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 "서울예술상 수상작은 한 해 동안 예술가들의 치열한 고민과 열정이 응축된 예술의 정수"라며 "앞으로도 서울문화재단은 오늘의 작품들이 서울을 넘어 대한민국을 대표하는 예술로 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

AD

제4회 서울예술상 시상식은 오는 20일 오후 11시35분부터 KBS1TV에서 100분간 방송될 예정이다. 수상작에 대한 자세한 내용은 서울예술상 누리집에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>