피해자 "봉사단체 가장해 환심…투자 유도"

봉사활동 단체를 가장한 일당이 이른바 '폰지 사기'(다단계 금융사기)를 저질렀다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

연합뉴스에 따르면 6일 인천경찰청 반부패경제범죄수사대 등은 30대 남성 A씨를 비롯한 피해자들이 최근 사기 등 혐의로 모 단체에 대한 고소장을 접수했다.

A씨 등은 봉사활동 단체를 가장한 일당으로부터 폰지 사기를 당해 노후 자금, 퇴직금, 예·적금 등 억대 금전 피해를 봤다며 주장하고 있다. 이들이 지목한 단체는 산불 피해지역 구호 물품 지원, 장애인시설 봉사, 취약계층 후원 등 여러 활동으로 언론에 수차례 보도됐으며, 국회에서 사회봉사 분야 상을 받기도 한 것으로 전해졌다.

매체에 따르면 A씨는 1억5000만원대 피해를 봤다. 그는 "(사기 일당은) 봉사활동 단체를 가장해 환심을 산 뒤 인공지능(AI) 산업에 투자한다면서 피해자를 끌어들였다"며 "이후 코인 프로젝트를 한다며 애플리케이션(앱) 설치를 유도하고, 다단계 방식으로 인원을 모집하며 회원을 늘렸다"고 설명했다.

이어 "처음에는 투자금 입금, 출금이 자유로웠고 코인 가격이 상승하기도 했다"며 "(사기 일당이 예고한) 코인 상장 예정일에 정상적 출금이 어렵다는 공지 내용이 단체 소통방에 올라왔다. 가족과 미래를 위해 아끼고 열심히 모아온 소중한 자산이 하루아침에 사라졌다"고 토로했다.

A씨 등은 이들 일당으로부터 사기를 당한 피해자 수가 1000명 이상에 이를 것으로 추산하고 있다. 피해액은 500억원 이상으로 추정된다.

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경찰 관계자는 연합뉴스에 "투자리딩방 관련 사건으로 보고 일선 경찰서로 들어온 고소장을 내부 기준에 따라 반부패수사대에서 담당하도록 했다"고 밝혔다. 경찰은 추후 전국적으로 고소장이 접수되는 상황을 본 뒤, 집중 수사 관서 지정 여부를 검토할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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