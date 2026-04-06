세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 세븐틴이 7개월에 걸친 월드투어를 마무리하며 멤버 13명 전원의 재계약 소식을 전했다.

6일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 4~5일 인천아시아드주경기장에서 '세븐틴 월드 투어 [뉴_] 앙코르'를 개최했다. 이번 공연은 지난해 9월 시작한 월드투어의 마지막 무대로, 전 세계 14개 도시에서 31회에 걸쳐 총 90만명(온·오프라인)의 관객을 동원했다.

공연 마지막 날 에스쿱스는 "멤버들끼리 깊은 얘기를 많이 나눴고 13명이 다 함께 재계약하기로 했다"며 플레디스와 두 번째 재계약을 앞두고 있음을 밝혔다. 그는 "앞으로도 한배를 타고 함께 노 저으며 나아가겠다"고 말했다.

세븐틴은 재계약 결정의 가장 큰 이유로 팬덤 '캐럿'을 꼽았다. 멤버들은 "모두에게 사랑한다는 말을 전하고 싶다"며 "앞으로 유닛과 개인 활동을 열심히 이어가며 늘 캐럿 곁을 지킬 것"이라고 말했다. 현재 병역 의무를 이행 중인 정한, 원우 멤버도 객석에서 공연을 관람했다.

공연 말미에는 갑작스러운 폭우 속에서도 '박수' '음악의 신' '헤드라이너(Headliner)' 등을 무대를 이어갔다. 또한 이번 공연에는 히트곡 '손오공'과 유닛곡 '5, 4, 3' '블루' 등을 추가로 선보였다.

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도겸·승관은 오는 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 'DxS [소야곡] 온 스테이지'를 열고, 에스쿱스·민규는 24~26일 가오슝 아레나에서 공연을 개최한다. 6월20~21일에는 인천아시아드주경기장에서 세븐틴 데뷔 10주년 팬미팅을 진행할 예정이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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