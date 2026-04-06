1인 가구 많은 지역 특성 반영

임신·보육·청년 주거까지 아우르는 정책 설계

서울 관악구가 '아이 낳고 키우기 좋은 관악'을 만들기 위한 ‘2026년 저출생 대응 시행계획’을 수립하고 관련 사업을 본격 추진한다.

관악구 출생아 수는 2020년 1907명에서 2023년 1444명으로 감소했다가 2024년 1502명으로 소폭 반등했다. 구는 1인 가구 비율이 전국 최고 수준인 지역 특성을 감안해 단순한 출산 장려를 넘어 청년층의 안정적 정착과 양육 부담 완화를 동시에 추진하는 방향으로 정책을 설계했다.

지난해 서울형키즈카페 은천동점에서 베이비스파를 즐기는 영아와 보호자 모습. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

임신·출산 단계에서는 난임부부 시술비 지원과 서울형 산후조리경비 지원을 지속하는 한편, 임산부와 배우자를 대상으로 한 백일해 무료 예방접종을 새롭게 시행한다. 보육 분야에서는 어린이집 이용 영유아에 대한 무상보육 지원을 4~5세까지 확대하고, 아이돌봄 지원사업 대상도 정부 기준 완화에 맞춰 넓힌다. 한부모가족에 대해서는 소득기준 완화와 추가 아동양육비 지원을 확대한다.

남성 육아 참여 확산을 위한 '관악으뜸아빠육아단 2기'도 모집한다. 아빠와 5~7세 자녀로 구성된 50가족을 대상으로 관악산 나들이·신체놀이·감정소통·문화활동 등을 진행한다. 신청은 이달 15일까지 관악구가족센터 홈페이지에서 받는다.

돌봄 인프라도 확충한다. 현재 6개소인 서울형 키즈카페를 추가 설치해 실내 놀이공간을 늘리고, 봉천동 일대에 아동·청소년 문화의 집을 조성해 방과 후 문화·체육 프로그램을 지원한다. 전국 최초로 시행한 '깡충깡충 성장양육지원금'으로 2~4세 아동 양육 가정의 경제적 부담을 완화하는 사업도 이어간다. 서울형 가사서비스 확대와 청년 월세 지원 등 청년·신혼부부 주거 안정 정책도 병행한다.

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구는 저출생 문제를 단순한 인구 감소가 아닌 삶의 방식과 가치관 변화가 반영된 구조적 과제로 보고 출산·양육 친화적 환경 조성과 청년층 삶의 기반 강화 정책을 지속적으로 발굴·보완해 나갈 계획이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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