프리즘(PRIZM), 제6회 ‘체크인 갈라’ 개최…전국 대표 프리미엄 호텔 총집결

- 지역 맞춤형 큐레이션으로 맞춤형 패키지 제공…고감도 라이브로 고객 경험 강화

- 최대 78% 할인가와 함께 제공되는 혜택…“100만 원 적립금 주인공 찾는다”

리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC(대표 유한익)가 오늘부터 17일까지 제6회 '체크인 갈라(check-IN GALA)' 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다. 체크인 갈라는 프리즘이 엄선한 프리미엄 호텔을 한데 모아 선보이는 대표 프로모션으로, 회차를 거듭할수록 차별화된 콘텐츠와 혜택으로 고객들의 높은 관심을 받아왔다.

이번 체크인 갈라는 전국 대표 프리미엄 호텔들이 참여해 최대 78% 할인된 혜택가와 함께 다양한 패키지 상품이 준비됐다. ▲서울신라호텔 ▲파라다이스 호텔 부산 ▲제주신라호텔 등이 참여해 각 호텔의 시그니처 객실과 패키지 상품을 선보일 예정이다. 특히 일부 상품은 한정 수량 '오픈런 패키지' 형태로 운영돼 경쟁력 있는 가격과 희소성을 동시에 제공한다. 프리즘은 프로모션 기간 동안 고감도 영상 라이브를 진행하며 시청자에게 생생한 경험을 선사할 예정이다.

이번 프로모션의 가장 큰 특징은 '지역 맞춤형 큐레이션'이다. 단순 할인 판매를 넘어 각 호텔이 가진 고유의 경험 요소를 극대화한 맞춤형 패키지를 구성했다. 서울신라호텔은 남산 뷰를 중심으로 한 프리미엄 휴식 경험을, 파라다이스 호텔 부산은 해운대 오션뷰와 스파 콘텐츠를 결합한 상품을 선보인다. 제주신라호텔은 24시간 스테이와시그니처 F&B 혜택을 강화했으며, 델피노소노호텔앤리조트와 코스모스 울릉도는 자연경관과 미식 경험을 결합한 하이엔드 리조트 패키지를 제공한다.

프리즘은 이번 체크인 갈라에서 대규모 혜택과 참여형 이벤트를 대폭 강화했다. 메인 이벤트인 'THE SIGNATURE CHAMPION'은 숙박권 래플 응모 및 댓글 참여를 통해 단 1명에게만 적립금 100만 원을 제공한다. 이 외에도 ▲숙박권 랜덤 증정 ▲1만 원 특가 호텔 ▲5% 페이백 등 혜택이 준비됐다. 또한 라이브 방송 중에는 1박 추가 또는 객실 업그레이드를 제공하는 1+1 슬라이딩 경매와 SKIN1004 키트 제공 등 다양한 참여형 프로그램을 운영해 차별화된 콘텐츠를 바탕으로 고객 참여도를 높일 예정이다.

프리즘은 프리미엄 호텔 및 럭셔리 여행 시장에서 차별화된 콘텐츠 기획을 통해 눈에 띄는 성과를 이어왔다. 지난 2월 진행된 더 시에나 리조트&프리모 프로모션에서는 총 거래액 110억 원 이상을 기록했으며, 라이브 방송 중 분당 최고 거래액 5억 원을 달성했다. 또한 작년 11월 진행된 그랜드 하얏트 서울 라이브에서는 1시간 만에 1만 5천 객실 판매를 기록하는 등 프리미엄 여행 라이브 시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.

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RXC 유한익 대표는 "이번 제6회 체크인 갈라는 프리즘만의 기획력으로 각 지역을 대표하는 프리미엄 호텔을 한데 모아 고객에게 최적의 선택지를 제공하는 데 집중했다"며, "앞으로도 프리즘은 차별화된 콘텐츠와 혜택을 바탕으로 국내외 프리미엄 호캉스는 물론 K컬처를 포함해 더욱 특별한 경험을 선사하는 리테일 미디어 플랫폼으로 앞장서 나갈 계획이다"고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



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