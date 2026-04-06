나를 지탱해준 사람·물건·장소 주제로 500자 에세이

6일부터 30일까지 공식 미디어 플랫폼 모먼트에서 접수

현대제철이 오는 30일까지 공식 미디어 플랫폼 '모먼트'에서 나를 지탱해준 순간을 주제로 '한뼘 에세이 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

현대제철 한뼘 에세이 공모전. 현대제철 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 철이 구조물을 견고하게 받치듯 각자의 삶 속에도 힘든 순간 꺾이지 않도록 지탱해주는 존재가 있다는 취지로 마련됐다.

참가 부문은 나를 지탱해준 사람, 물건, 장소 등으로 나뉘며 각각 1회씩 500자 이내 에세이를 제출하면 된다.

이번 공모전에 접수된 글은 현대제철 공식 미디어 플랫폼 모먼트 내 공모전 페이지에 실시간으로 사회관계망서비스(SNS) 피드 형식으로 공개된다.

현대제철은 참신성·독창성·진정성 등 3가지 요소를 중점으로 평가해 ▲대상 1명(50만 원) ▲최우수상 3명(각 30만 원) ▲우수상 3명(각 20만 원)을 선정한다.

아울러 '좋아요' 수를 기준으로 인기상을 뽑고, 추첨을 통한 참여상도 선발할 예정이다.

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현대제철 관계자는 "이번 공모전을 통해 철과 같이 든든하게 각자의 삶을 붙잡아 준 소중한 순간들을 많은 사람과 나누며 따뜻한 울림을 전하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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