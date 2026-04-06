현장 행보 기지개 켠 張…노선·공천갈등 여진은 지속
불러오는 중...닫기
현장 최고위서 당 노선 문제제기도
대구 주호영·이진숙 거취도 관심
장동혁 국민의힘 대표가 오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 인천 현장 최고위원회를 개최하는 등 현장 행보에 힘을 싣고 있다. 더불어민주당과 국민의힘 지도부가 지역 일정에 공을 들이는 것은 6·3 지선 전략과 무관하지 않다.
장 대표는 6일 오전 인천에서 현장 최고위원회의를 열고 "지난 4년간 인천은 재정 최우수 지방자치단체가 됐다"며 "유정복 시장과 국민의힘을 선택해 주면 인천을 더 키우고 시민의 삶을 보살피겠다"고 밝혔다.
장 대표는 지난 3일 제주 4·3 사건 추념식을 시작으로 지방 행보를 본격화했다. 이날 인천에서는 유 시장의 '천원주택' 공약의 전국화 등을 공약했다. 다만 이날 현장 일정에서도 당내 노선갈등 여진이 감지됐다. 공개회의에선 당내 통합·혁신을 주문하는 목소리가 나왔다. 장 대표는 "귀한 시간에 당내 이야기로 시간을 보내는 것은 아깝다"며 진화에 나섰다.
연합뉴스
당의 공천파동 역시 현재진행형이다. 충북은 김영환·윤희근·윤갑근 후보 간 한국시리즈식 경선을 치른다. 험지인 전남 광주에는 이정현 전 의원이 출마했다. 이 전 의원은 통화에서 "지역민의 정치의식을 고려하면 득표율 30%는 충분히 가능하다"고 했다.
하지만 최대 텃밭인 대구는 안갯속이다. 최종 컷오프된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 가능성이 남아 있어서다. 당내에선 대구시장을 여당에 넘겨줄 경우 정치적 책임이 뒤따른다는 점에서 결국 불출마로 선회할 것이란 관측도 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스[단독]윤석열 '1호 영업사원' 성과 1.3조 투자 무...
이날부터 시작되는 재·보궐선거 공천도 남은 과제다. 핵심은 여야 공천 상황에 따라 영남권에서 나올 3~4곳의 보궐선거 지역이다. 국민의힘과 민주당 후보는 물론이고, 한동훈 전 국민의힘 대표까지 3자 경쟁 가능성도 있다. 대구에서 국회의원 재보궐 지역이 나올 경우 이 전 위원장을 배치할 수 있다는 관측도 있다. 다만 이 전 위원장은 "기차는 떠났다", "대구-서울 300㎞가 이렇게 먼가"라고 했다.
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
인천=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>