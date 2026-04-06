개인정보위 '중소사업자 안전조치 모니터링' 시범사업 모집

내달 8일까지 참여 기업 신청 접수

개인정보보호위원회는 다음 달 8일까지 '중소사업자 안전조치 모니터링' 시범사업 참여 기업을 모집한다고 6일 밝혔다.

이 사업은 중소·영세사업자의 개인정보 보호 수준 향상과 유출 사고 예방을 목적으로 한다. 개인정보처리자가 조치해야 하는 최소한의 안전성 확보 기준 충족 여부를 판단하고 맞춤형 개선 조치 방법을 안내해준다. 이 과정에서 최근 유출 사고 원인이 되는 주요 해킹 유형과 취약점을 점검하고, 개선 이행 점검 등 사후관리도 지원한다.

개인정보위는 올해 60개 중소·영세사업자를 지원하고, 내년도 예산을 확보해 사업 대상을 늘려갈 계획이다. 개인정보를 처리하는 중소·영세사업자는 누구나 참여 가능하며, 개인정보 포털 또는 관련 누리집을 통해 신청하면 선착순으로 선정된다.

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양청삼 개인정보위 사무처장은 "중소사업자는 인력과 예산이 부족해 개인정보 유출 위협에 상대적으로 취약한 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"라며 "내년부터는 충분한 예산을 확보해 지원 대상과 범위를 확대하는 등 중소사업자의 개인정보 보호 수준을 높이고자 지속해서 노력하겠다"고 말했다

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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