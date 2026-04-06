안전요원 직접 탑승해 보행 자제 유도

서울교통공사가 봄철 벚꽃 행사로 이용객이 급증하는 시기에 맞춰 지난 4일 5호선 여의나루역에서 '에스컬레이터 안전요원 탑승 캠페인'을 실시했다고 6일 밝혔다.

서울교통공사가 지난 4일 지하철 여의나루역에서 승강기 안전수칙 홍보 캠페인을 실시했다. 서울교통공사 제공. AD 원본보기 아이콘

여의나루역은 행사 기간 이용객이 일시에 집중되는 대표적인 혼잡 역사다. 이번 캠페인은 기존 안내 위주 방식에서 벗어나 안전요원이 에스컬레이터에 직접 탑승해 승객들이 자연스럽게 안전수칙을 따르도록 유도하는 방식으로 진행됐다.

안전요원들은 "걷지 말고 서서 이용하세요" 등의 문구가 담긴 '스톱백(Stop-bag)'과 피켓을 들고 좌측 에스컬레이터에 탑승해 보행을 자제하도록 안내했다. 대합실과 에스컬레이터 진입부에는 배너도 설치해 이동 동선 전반에서 반복 안내가 이뤄지도록 했다. 에스컬레이터 상·하행을 오가며 이용 흐름을 관리하고, 밀집 상황에서는 진입부 인파를 분산시키는 한편 거동이 불편한 시민에게는 엘리베이터 이용을 안내하는 등 상황별 맞춤 대응도 병행했다.

캠페인 결과 에스컬레이터 내 무리한 보행과 추월이 줄고 이동 흐름이 일정하게 유지되면서 병목 현상이 완화됐다. 이용객이 집중되는 상황에서도 전반적인 혼잡도가 낮아지는 등 안전관리 측면에서 긍정적인 효과가 확인됐다.

공사는 이번 캠페인 결과를 바탕으로 향후 대규모 축제와 행사가 열리는 역사를 중심으로 같은 방식의 안전 캠페인을 이어갈 계획이다.

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마해근 서울교통공사 영업본부장은 "에스컬레이터에서 발생하는 넘어짐 사고는 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 여유를 갖고 서서 이용하는 것이 모두의 안전을 지키는 가장 쉬운 방법"이라며 "혼잡 상황에서 시민 안전을 확보할 수 있도록 현장 중심의 안전관리 활동을 이어가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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