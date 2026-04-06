노벨평화상 수상자 모하메드 엘바라데이

"트럼프 막기 위한 모든 조치 다 해달라"

노벨평화상 수상자인 모하메드 엘바라데이 전 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 이란 전쟁을 이어가고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령을 강도 높게 비판하며 전 세계가 나서 그를 막아달라고 요청했다.

지난 4일(현지시간) AFP 통신에 따르면 이집트인인 엘바라데이 전 사무총장은 이날 이란에 합의를 재촉하는 트럼프 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 글을 엑스(X·옛 트위터)에 공유한 뒤 "이 미친 인간이 이 지역을 불덩이로 만들기 전에 여러분이 할 수 있는 모든 조치를 다 해달라"고 걸프 지역 국가들에 호소했다. 엘바라데이 전 사무총장은 또 다른 게시글에서 유엔, 유럽연합(EU), 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 중국·러시아 외무부를 향해 "이 광기를 막을 방법은 전혀 없는 것인가"라고 반문했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 "내가 이란에 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라"며 "시간이 많지 않다. 그들에게 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다"고 압박했다.

이후 트럼프 대통령은 5일 이란과의 협상 시한을 오는 7일로 연기했다. 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 자세한 설명 없이 "미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)"라고 적었다. 이는 핵심 인프라 공격을 유예하며 협상을 진행하겠다고 밝힌 시한을 애초 예고했던 6일에서 7일로 하루 연장하겠다는 뜻으로 해석된다.

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한편 올해 83세인 엘바라데이 전 사무총장은 1997년부터 2009년까지 IAEA 수장을 역임했고, 재임 기간 이란 핵 프로그램과 관련해 수많은 중대한 협상을 주도했다. 그는 2005년 원자력의 평화적 이용을 위한 공로를 인정받아 IAEA와 공동으로 노벨 평화상을 수상했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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