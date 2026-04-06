"왕이 되고 싶다면 도전"…부천역서 '대규모 인방' 예고에 경찰 예의주시

크루 모집 대규모 방송 예고

부천시, 경찰과 상황 모니터링

인터넷 방송인들의 기행 행위로 몸살을 앓고 있는 부천시에 또다시 대규모 방송 예고글이 올라오면서 긴장감이 고조되고 있다. 경찰을 조롱하고 행인들에게 성희롱 발언까지 일삼는 등 만행의 강도가 높아지자 부천시는 이미지 개선 전담팀(TF)을 꾸려 대응하고 있다.

5일 업계를 종합하면 30대 여성 A씨는 지난 3일 개인 채널에 "4월 6일 XX크루 1기 모집"이라는 글을 게시했다. 해당 글에는 "오후 1시 부천역 북부 광장", "부천의 왕이 되고 싶다면 도전" 등의 문구와 함께 "법적·행정적 보호해 드림(아무나 다 가능)"이라는 내용이 담겼다.

A씨는 지난달 31일 "이순신 동상을 찍겠다"며 인천 남동구 한 초등학교에 시설장 허락 없이 출입한 혐의(건조물 침입)로 불구속 입건돼 경찰 조사를 받고 있다.

함께 활동했던 30대 남성 유튜버 B씨는 지난해 부천역 일대에서 소음 신고를 받고 출동한 경찰관에게 욕설과 조롱을 한 혐의(모욕·업무방해)로 기소돼 2심에서 징역 8개월을 선고받았다.

B씨 전처인 C씨도 이날 오후 1시 부천역 북부 광장에서 방송을 진행하겠다고 공지했다. 그는 "시청자와 BJ 모두 지원할 수 있다"면서도 "미성년자와 장애가 있는 사람은 지원할 수 없다"고 안내했다.

인터넷 방송의 집결지로 손꼽히는 부천역 피노키오 광장에 자원봉사자들이 순찰을 돌고 있다. 박지수 기자 원본보기 아이콘

부천역 일대는 이른바 인방(인터넷 방송)의 성지로 여겨지면서 단순 소음 등을 넘어 강력범죄의 온상이 되고 있다. 이에 TF를 꾸려 순찰을 강화한 결과 방송인들이 큰 폭으로 줄어들었지만, 또다시 대규모 방송이 예고되면서 긴장감이 높아지고 있다.

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뉴스1에 따르면 시 관계자는 "유튜버들의 행동을 지속해서 모니터링하고 막장, 기행 행위가 있을 경우 경찰서에 신고할 예정이다"며 "이후 내부 검토를 거친 뒤 매뉴얼을 만들어서 대응할 계획이다"고 말했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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