양산시가 황산공원을 전국 최고의 생태 거점으로 만들기 위한 '그린 모빌리티' 카드를 꺼내 들었다.

경남 양산시는 낙동강 수변공원인 황산공원을 순환하는 친환경 전기 생태관람차 시범운영을 시작했다.

황산공원 친환경 전기 생태관람차. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 도입된 생태관람차는 양산시 관광캐릭터 '뿌용'을 형상화하고 자연과 조화를 고려해 친환경 전기 차량으로 도입했다.

차량 탑승 인원은 최대 23명으로 황산공원 중앙에 위치한 캠핑장 옆 문화관광해설사의 집 옆 임시주차장에서 출발해 중간 정차 지점 없이 황산육교, 중부광장, 황산 파크골프장, 선착장을 지나 탑승 장소로 돌아와 하차한다.

1차 시범운영 기간은 2026년 3월 28일부터 6월 7일까지이며 운영시간은 오전 10시부터 오후 4시(점심시간 12시∼오후 1시 제외, 6회, 월요일 정기휴무) 정각 출발, 30분∼40분 정도 관람할 수 있다.

시범운영 기간 이용요금은 무료이며 시간마다 선착순으로 탑승 가능하고, 금·토·일요일에는 1∼2회 문화해설사가 동반 탑승해 황산공원과 낙동강에 대한 다양한 이야기를 제공할 예정이다.

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양산시는 1차 시범운영 종료 후 이용객 의견을 반영해 콘텐츠 보강과 시설 개보수를 실시해 억새 등 가을 정취를 느낄 수 있고 국화축제 등과 연계해 9월부터 11월까지 2차 시범운영을 실시할 계획이다.

시 관계자는 "시민통합위원회의 제안으로 2026 양산방문의 해, 시 승격 30주년을 기념해 도입한 생태관람차가 황산공원을 단순한 휴식공간을 넘어 체험형 관광명소로 발전시키는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

황산공원 친환경 전기 생태관람차 코스. 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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