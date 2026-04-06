시몬스, '비거 앤 모어' 프로모션…구매 금액 따라 혜택 커진다
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
300만원 이상 구매하면 매트리스 커버 등 증정
시몬스가 구매 규모가 늘어날수록 혜택도 커지는 '비거 앤 모어(Bigger and More) 프로모션'을 전개한다.
AD
시몬스 침대는 숙면에 아낌없이 투자하려는 소비자들의 니즈를 반영해 해당 프로모션을 마련했다고 6일 밝혔다.
비거 앤 모어 프로모션 프로모션을 통해 고객들은 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션이자 업계 메가히트 컬렉션인 '뷰티레스트', 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙'을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.
풍성한 사은품도 준비했다. 프로모션 기간 중 300만 원 이상 구매 고객에게는 '매트리스 커버', 800만 원 이상 구매 고객에게는 '화이트 컬렉션 루밀라 침구세트'를 증정한다.
뷰티레스트 블랙 '켈리', '데보라', '마리옹' 구매 시 디퓨저 1종과 구스 토퍼를 제공하며, '루실', '브리짓', '에거', '로렌' 구매 시에는 디퓨저 1종과 '올 시즌 구스 듀벳 이불'을 선물한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며 조기에 소진될 수 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스[단독]윤석열 '1호 영업사원' 성과 1.3조 투자 무...
AD
시몬스는 소비자들의 구매 부담을 낮추기 위해 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램 '시몬스 페이(SIMMONS Pay)'도 운영 중이다. 시몬스 페이는 시몬스 갤러리와 시몬스 맨션, 온라인몰에서 사용 가능하다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>