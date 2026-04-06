시몬스, '비거 앤 모어' 프로모션…구매 금액 따라 혜택 커진다

300만원 이상 구매하면 매트리스 커버 등 증정

시몬스가 구매 규모가 늘어날수록 혜택도 커지는 '비거 앤 모어(Bigger and More) 프로모션'을 전개한다.

시몬스 침대는 숙면에 아낌없이 투자하려는 소비자들의 니즈를 반영해 해당 프로모션을 마련했다고 6일 밝혔다.

비거 앤 모어 프로모션 프로모션을 통해 고객들은 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션이자 업계 메가히트 컬렉션인 '뷰티레스트', 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙'을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

풍성한 사은품도 준비했다. 프로모션 기간 중 300만 원 이상 구매 고객에게는 '매트리스 커버', 800만 원 이상 구매 고객에게는 '화이트 컬렉션 루밀라 침구세트'를 증정한다.

뷰티레스트 블랙 '켈리', '데보라', '마리옹' 구매 시 디퓨저 1종과 구스 토퍼를 제공하며, '루실', '브리짓', '에거', '로렌' 구매 시에는 디퓨저 1종과 '올 시즌 구스 듀벳 이불'을 선물한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며 조기에 소진될 수 있다.

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시몬스는 소비자들의 구매 부담을 낮추기 위해 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램 '시몬스 페이(SIMMONS Pay)'도 운영 중이다. 시몬스 페이는 시몬스 갤러리와 시몬스 맨션, 온라인몰에서 사용 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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