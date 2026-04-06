고등·대학생 3000여명 예선 참여…100인 결선 진출

카카오그룹은 지난 4일 경기도 카카오 AI 캠퍼스에서 고등학생과 대학생을 대상으로 하는 AI 경진대회 'AI TOP 100 (CAMPUS)' 대회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 지난해 11월 전 연령층을 대상으로 진행한 대회인 'AI TOP 100'의 스핀오프로, AI 산업의 미래를 이끌 학생들을 위해 마련됐다. 행사는 카카오임팩트와 브라이언임팩트가 주최하고 과학기술정보통신부와 카카오가 후원했다.

카카오그룹은 지난 4일 경기도 카카오 AI 캠퍼스에서 고등학생과 대학생을 대상으로 하는 AI 경진대회 'AI TOP 100 (CAMPUS)' 대회를 개최했다. 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 카카오 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 과학기술정통부가 지난달 12일 발표한 '전국민 AI 경진대회 추진계획'의 일환으로, 전국민 AI 경진대회의 첫 프로그램이라는 점에서 의의를 갖는다는 설명이다.

지난달 14일 진행한 온라인 예선은 전국에서 약 3000명의 학생이 지원했다. 참가자들은 대학생뿐 아니라 일반고, 특목고, 특성화고, 마이스터고 학생들로 구성됐다. 참가자들의 전공도 IT를 넘어 경영·사회·예체능 계열 등으로 다양했다.

예선을 거쳐 선발된 100인의 진출자들은 최종 결선에서 다양한 AI 도구를 활용해 고난도의 문제를 해결했다. 참가자의 다수가 대학생이었지만, 고등학생 참가자들도 성인 참가자 대비 손색없는 실력을 보여줬다는 게 카카오의 설명이다.

대상(과학기술정보통신부 장관상)은 숭실대 1학년 이정훈씨가 차지했다. 그는 "수상을 목표로 하기보다 AI 도구를 활용해 문제를 해결하는 과정 자체를 즐기며 참여했다"며 "이번 대회를 통해 스스로의 역량을 확인할 수 있었고 AI를 더욱 깊이 학습하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 금상(카카오 대표이사상)은 건국대 황차빈씨, 한국항공대 문정윤씨가 수상했다.

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류서영 카카오임팩트 이사장은 "'AI TOP 100 (CAMPUS)'는 AI 미래 인재의 가능성을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리였다"면서 "앞으로도 전 국민의 AI 활용 역량 확산과 인재 양성을 위한 노력을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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