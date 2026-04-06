실습 중심 커리큘럼·채용 연계 강화

수료생 특별전형 혜택

LIG 디펜스&에어로스페이스와 한국전파진흥협회가 방위산업 임베디드 소프트웨어 전문 인력 양성을 위한 교육생 모집에 나선다.

LIG D&A 임베디드SW 스쿨 4기 포스터. LIG 디펜스&에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

6일 LIG 디펜스&에어로스페이스에 따르면 양측은 'LIG 디펜스&에어로스페이스 The SSEN 임베디드SW 스쿨 4기' 교육생을 모집한다. 해당 과정은 실습 중심 커리큘럼을 기반으로 방산 분야에서 요구되는 실무형 임베디드SW 인재를 양성하는 프로그램이다.

현재 3기 과정이 운영 중이며 오는 6월 수료식을 앞두고 있다. 앞서 진행된 2기에서는 수료생 중 9명이 LIG 디펜스&에어로스페이스에 최종 합격하며 교육과 채용을 연계한 인재 양성 모델로 성과를 내고 있다.

이번 4기는 총 30명을 선발할 예정이며 교육은 다음 달 22일부터 오는 11월27일까지 한국전파진흥협회 DX캠퍼스 1센터에서 진행된다. 수료생에게는 입사 지원 시 특별 채용 전형 혜택이 주어진다.

특히 교육 과정은 현업에서 사용하는 개발 도구를 활용해 실제 업무와 유사한 프로젝트를 수행하는 방식으로 운영된다. LIG 디펜스&에어로스페이스 재직자와 인증 강사가 직접 참여해 방산 현장에서 요구되는 문제 해결 능력과 개발 실무 역량을 집중적으로 교육할 계획이다.

LIG 디펜스&에어로스페이스 관계자는 "임베디드SW 스쿨을 통해 우수한 소프트웨어 엔지니어를 꾸준히 배출해왔다"며 "4기 역시 방위산업 경쟁력 강화에 기여할 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

한국전파진흥협회 관계자도 "방산 분야에서 소프트웨어 인력의 중요성이 커지고 있다"며 "산업 수요에 맞춘 실습 중심 교육을 통해 현장에서 즉시 활용 가능한 인재 양성을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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이번 과정은 고용노동부 내일배움카드 발급 대상자라면 누구나 지원할 수 있다. 모집 기간은 6일부터 오는 20일 오전9시까지이며 지원 방법 등 세부 사항은 LIG 디펜스&에어로스페이스 채용 홈페이지와 한국전파진흥협회 DX캠퍼스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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