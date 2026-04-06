경기도소방재난본부가 오는 6월까지 'AI 대전환 로드맵'을 수립하고, 하반기 전담부서를 신설한다.

도 소방재난본부는 앞서 지난해 12월30일 'AI 정책추진단'을 출범시킨 후 두 달간 기술 동향과 정책 방향을 분석하고, AI 활용 현황을 점검해왔다. 이 과정에서 조직적 공감 없이 기술만 도입하는 방식을 지양하고, 현장 적용 중심의 전략 수립에 집중했다.

이러한 공감을 토대로 도 소방재난본부는 지난달 6일부터 이달 3일까지 5주간 'AI 정책리포트 발표회'를 운영했다.

본부장 주재 업무보고와 연계해 과장·팀장 등 관리자 50여 명이 참여했다. AI 전환 방향과 적용 전략을 공유하고 토론하는 방식으로 진행됐다.

경기도소방재난본부가 지난달 6일부터 이달 3일까지 5주간 'AI 정책리포트 발표회'를 운영했다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 발표 내용은 ▲AI의 발전사와 소방의 현주소 ▲현장 대응의 진화: 피지컬 AI와 로보틱스 ▲공공 AI, 실패하지 않는 도입 전략 ▲AI와 함께 살아가기 위한 생존전략 ▲AI 기술 동향 분석을 통한 경기도소방 AI 추진 로드맵 수립 등이다.

도 소방재난본부는 이번 발표회를 토대로 오는 6월까지 'AI 대전환 로드맵'을 수립하고, 하반기 전담부서 신설 시 즉시 실행체계 구축에 나선다.

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최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "빠른 소방을 넘어, 이제는 준비된 소방으로 나아가야 할 때"라며 "AI 시대에도 변하지 않는 것은 '국민 안전'이라는 본질인 만큼, 본질을 지키기 위해 소방은 늘 깨어있고 준비되어 있어야 한다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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