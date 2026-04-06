경기소방, 6월까지 'AI 대전환 로드맵' 수립…하반기 부서 신설도
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경기도소방재난본부가 오는 6월까지 'AI 대전환 로드맵'을 수립하고, 하반기 전담부서를 신설한다.
도 소방재난본부는 앞서 지난해 12월30일 'AI 정책추진단'을 출범시킨 후 두 달간 기술 동향과 정책 방향을 분석하고, AI 활용 현황을 점검해왔다. 이 과정에서 조직적 공감 없이 기술만 도입하는 방식을 지양하고, 현장 적용 중심의 전략 수립에 집중했다.
이러한 공감을 토대로 도 소방재난본부는 지난달 6일부터 이달 3일까지 5주간 'AI 정책리포트 발표회'를 운영했다.
본부장 주재 업무보고와 연계해 과장·팀장 등 관리자 50여 명이 참여했다. AI 전환 방향과 적용 전략을 공유하고 토론하는 방식으로 진행됐다.
경기도소방재난본부가 지난달 6일부터 이달 3일까지 5주간 'AI 정책리포트 발표회'를 운영했다. 경기도소방재난본부 제공
주요 발표 내용은 ▲AI의 발전사와 소방의 현주소 ▲현장 대응의 진화: 피지컬 AI와 로보틱스 ▲공공 AI, 실패하지 않는 도입 전략 ▲AI와 함께 살아가기 위한 생존전략 ▲AI 기술 동향 분석을 통한 경기도소방 AI 추진 로드맵 수립 등이다.
도 소방재난본부는 이번 발표회를 토대로 오는 6월까지 'AI 대전환 로드맵'을 수립하고, 하반기 전담부서 신설 시 즉시 실행체계 구축에 나선다.
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최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "빠른 소방을 넘어, 이제는 준비된 소방으로 나아가야 할 때"라며 "AI 시대에도 변하지 않는 것은 '국민 안전'이라는 본질인 만큼, 본질을 지키기 위해 소방은 늘 깨어있고 준비되어 있어야 한다"고 강조했다.
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