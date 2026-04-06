2025년에만 874만 건 처리
데이터 기반 전자청구 비중 확대

실손보험 간편청구 서비스 제공사 지앤넷은 2020년 서비스 출시 이후 지난해까지 누적 청구 건수 2000만 건을 돌파했다고 6일 밝혔다.


지앤넷은 병원과 약국 등 요양기관의 전자의무기록(EMR) 데이터를 활용해 실손보험을 간편하게 청구할 수 있는 시스템을 개발·운영하고 있다. 보험청구자의 진료내역 등 데이터를 보험사별 청구 서식에 맞게 암호화해 전송하는 방식으로, 보험업법 개정에 따른 전산청구 의무화 시행 이전인 2020년부터 서비스를 제공했다.

지앤넷, 실손보험 간편청구 누적 2000만 건 돌파
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서비스 출시 이후 지앤넷은 다양한 서비스 플랫폼과 실손보험 간편청구 서비스를 연동하며 고객 접근성을 확대해 왔다. 실제 네이버, 토스를 비롯한 20여 개 제휴 채널 및 플랫폼을 통한 청구 비중이 전체 청구의 90% 이상을 차지한다.

또 지앤넷의 전체 누적 청구 건 중 58%인 약 1150만 건이 종이 서류 발급 없이 데이터 방식으로 청구된 것으로 집계됐다. 데이터 청구 비중은 2022년 30% 수준에서 요양기관과 EMR사의 연동이 확대됨에 따라 지난해는 68%까지 상승했다. 일반적으로 실손보험 청구 시 평균 5~10장의 종이 서류가 필요한 점을 고려하면, 지앤넷의 서비스로 의료기관과 보험사는 수십억 장에 달하는 종이 사용 절감 효과를 본 셈이다.


지앤넷 서비스 사용자는 실손보험 청구를 위해 별도의 회원가입 없이 휴대폰 인증을 통한 본인 확인 후 병원과 보험사만 선택하면 간편하게 청구가 진행된다. 실손보험금 청구 기한인 최대 3년 치 진료내역을 조회해 청구가 가능하고 6개월 이내 진료내역을 한 번에 청구할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다. 지앤넷은 보안 측면에서도 금융위 고시로 개정된 보헙업감독규정에 따라 암호화 및 개인정보 보호 기준을 적용했다. 청구 과정에서 개인정보는 저장하지 않고 데이터 전송 후 즉시 파기한다. 전송 과정 또한 전용망과 암호화 기술을 적용해 안정성을 확보했다.

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지앤넷은 올해 안에 3만5000개 의료기관과 2만 개 약국까지 연동을 완료해 사실상 실손보험 청구를 위한 95% 이상의 민간 인프라를 확보하게 된다. 지앤넷 관계자는 "실손보험 가입자의 60% 이상은 보험금만 납부하고 청구 과정의 불편으로 권리를 행사하지 않는다" 며 "사실상 고객의 보험금으로 구축되는 공공의 전산청구 인프라인 만큼 민간 시장이 위축되지 않고 고객 편익이 최우선 고려될 수 있도록 해야 한다"고 말했다.


김철현 기자 kch@asiae.co.kr
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