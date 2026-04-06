지앤넷, 실손보험 간편청구 누적 2000만 건 돌파

2025년에만 874만 건 처리

데이터 기반 전자청구 비중 확대

실손보험 간편청구 서비스 제공사 지앤넷은 2020년 서비스 출시 이후 지난해까지 누적 청구 건수 2000만 건을 돌파했다고 6일 밝혔다.

지앤넷은 병원과 약국 등 요양기관의 전자의무기록(EMR) 데이터를 활용해 실손보험을 간편하게 청구할 수 있는 시스템을 개발·운영하고 있다. 보험청구자의 진료내역 등 데이터를 보험사별 청구 서식에 맞게 암호화해 전송하는 방식으로, 보험업법 개정에 따른 전산청구 의무화 시행 이전인 2020년부터 서비스를 제공했다.

서비스 출시 이후 지앤넷은 다양한 서비스 플랫폼과 실손보험 간편청구 서비스를 연동하며 고객 접근성을 확대해 왔다. 실제 네이버, 토스를 비롯한 20여 개 제휴 채널 및 플랫폼을 통한 청구 비중이 전체 청구의 90% 이상을 차지한다.

또 지앤넷의 전체 누적 청구 건 중 58%인 약 1150만 건이 종이 서류 발급 없이 데이터 방식으로 청구된 것으로 집계됐다. 데이터 청구 비중은 2022년 30% 수준에서 요양기관과 EMR사의 연동이 확대됨에 따라 지난해는 68%까지 상승했다. 일반적으로 실손보험 청구 시 평균 5~10장의 종이 서류가 필요한 점을 고려하면, 지앤넷의 서비스로 의료기관과 보험사는 수십억 장에 달하는 종이 사용 절감 효과를 본 셈이다.

지앤넷 서비스 사용자는 실손보험 청구를 위해 별도의 회원가입 없이 휴대폰 인증을 통한 본인 확인 후 병원과 보험사만 선택하면 간편하게 청구가 진행된다. 실손보험금 청구 기한인 최대 3년 치 진료내역을 조회해 청구가 가능하고 6개월 이내 진료내역을 한 번에 청구할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다. 지앤넷은 보안 측면에서도 금융위 고시로 개정된 보헙업감독규정에 따라 암호화 및 개인정보 보호 기준을 적용했다. 청구 과정에서 개인정보는 저장하지 않고 데이터 전송 후 즉시 파기한다. 전송 과정 또한 전용망과 암호화 기술을 적용해 안정성을 확보했다.

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지앤넷은 올해 안에 3만5000개 의료기관과 2만 개 약국까지 연동을 완료해 사실상 실손보험 청구를 위한 95% 이상의 민간 인프라를 확보하게 된다. 지앤넷 관계자는 "실손보험 가입자의 60% 이상은 보험금만 납부하고 청구 과정의 불편으로 권리를 행사하지 않는다" 며 "사실상 고객의 보험금으로 구축되는 공공의 전산청구 인프라인 만큼 민간 시장이 위축되지 않고 고객 편익이 최우선 고려될 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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