왼쪽부터 장현동 대한도수의학회 회장 및 대한신경외과의사회 부회장(현병원 대표원장), 이고은 대한재활의학과의사회 홍보이사(리셋재활의학과 대표원장), 최세환 대한정주의학회 회장(서울성모신경외과 대표원장). 제론셀베인 제공 AD 원본보기 아이콘

전문의약품 생산 기업 제론셀베인이 '프리즘 PDRN 세미나'를 성황리에 개최하며 최신 연구와 임상 적용 노하우를 공유했다.

제론셀베인은 6일 '지금까지 알지 못했던 PDRN의 기능'을 주제로 열린 이번 세미나에 약 100여명의 의료진과 관련 업계 전문가들이 참석했다고 밝혔다. 행사에서는 PDRN의 최신 연구 동향과 함께 실제 임상 적용 사례가 집중적으로 다뤄졌다.

이번 세미나에는 최세환 대한정주의학회 회장(서울성모신경외과 대표원장), 이고은 대한재활의학과의사회 홍보이사(리셋재활의학과 대표원장), 장현동 대한도수의학회 회장 겸 대한신경외과의사회 부회장(현병원 대표원장)이 연자로 참여해 전문적인 강연을 진행했다.

강연에서는 ▲PDRN의 새로운 기능과 '셀베인주'의 다양한 임상 적용 ▲초음파 유도하 PDRN 주사를 활용한 통증 치료 최신 지견 ▲'셀베인주'를 활용한 통합 치료 전략 등 실제 의료 현장에서 활용 가능한 내용이 공유되며 참석자들의 높은 관심을 이끌어냈다.

특히 이번 행사는 단순한 이론 설명을 넘어 PDRN의 적용 영역을 근골격계 통증 치료는 물론 만성 질환 관리, 피부미용, 탈모 분야까지 확장할 수 있는 가능성을 제시하며 학술적·산업적 의미를 더했다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 세미나는 PDRN에 대한 새로운 시각과 임상적 활용 가능성을 공유한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 재생의학 기반 연구와 학술 교류를 지속 확대해 의료 현장에서 실질적으로 도움이 되는 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

이어 "실제 임상 데이터를 기반으로 한 근거 중심 접근을 강화해 의료진이 신뢰할 수 있는 치료 옵션을 제시할 것"이라며 "PDRN을 중심으로 한 재생의학 분야에서 선도적 위치를 확보해 나가겠다"고 덧붙였다.

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한편 제론셀베인은 재생의학을 기반으로 조직 재생 및 염증 질환 치료 분야 연구개발을 이어가고 있으며, 다양한 학술 활동을 통해 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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