[특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 192,300 전일대비 6,100 등락률 +3.28% 거래량 16,688,327 전일가 186,200 2026.04.06 13:43 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 [굿모닝 증시]"이란戰 중대기로…협상 결과 확인 후 대응 적절" 전 종목 시세 보기 가 올해 1분기 실적 발표 기대감에 강세를 보이고 있다.

6일 10시10분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3.33%(6200원) 오른 19만2400원에 거래되고 있다. 하루 앞으로 다가온 삼성전자 1분기 잠정실적 발표에 대한 기대감이 투자심리를 자극 중인 것으로 분석된다.

신한투자증권은 이날 보고서에서 삼성전자의 목표주가를 27만원으로 기존보다 17.4% 올렸다. 올해 1분기 매출은 전 분기 대비 33.1% 증가한 124조9000억원, 영업이익은 120.6% 늘어난 44조2000억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·117조1000억원·38조1000억원)를 웃돌 것으로 전망했다.

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김형태·송혜수 연구원은 "공급 제약이 심화하는 가운데 D램, 낸드플래시 모두 가장 많은 생산능력을 보유해 경쟁사를 상회하는 레버리지 효과를 기대한다"며 "메모리 이익 모멘텀이 재부각될 전망이고 주주환원 정책 강화도 상향 요인"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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